Профилактика образования накипи
Ранее мы уже писали, как правильно ухаживать за стиральной машинкой. Но даже с этим уходом, если вы не будете устраивать профилактику образования накипи, она может сломаться. Рекомендуется раз в несколько месяцев «прогонять» машину на холостом ходу! Детальнее о профилактике образования накипи – в нашем материале.
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В студии «Все буде добре» эксперт Олег Ермачихин рассказал, что необходимо раз в несколько месяцев «прогонять» машину на холостом ходу для профилактики накипи по внутренней части. Для этого необходимо использовать специальную смесь.
Смесь для профилактики накипи
Ингредиенты:
- Отбеливатель – 1 стакан (250 мл)
- Стиральный порошок – 2 стакана (500 мл)
Применение:
- Развести в банке и тщательно размешать.
- Залить в отсек для стирального порошка.
- Включить машинку и установить программу стирки среднего цикла с температурой не ниже 60 градусов.
- Довести цикл до конца.
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Внимание!
Можно также раз в месяц делать такую же «стирку» с использованием лимонной кислоты (200 г в отсек и пару столовых ложек – в барабан). При этом режим нужно выбирать с максимальной температурой – 90–95 градусов.