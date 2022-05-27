На подошве утюга образовалась гарь, а внутри – накипь? он может выйти из строя в любой момент! Тарас Шпира рассказал, как этого не допустить.

Существует мнение, что почистить утюг в домашних условиях можно с помощью гидроперита. Это таблетки, которые используют как дезинфицирующее средство при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек и кожи. В аптеке его можно приобрести за всего 3 грн. Для этого разогреваем утюг. Измельчим таблетку и с помощью этого порошка и салфетки проводим по загрязненной поверхности подошвы утюга. Произойдет бурное выделение газа, поэтому проводить эту манипуляцию лучше на отрытом воздухе, на балконе. Отошедшую грязь с остатками таблетки удаляем влажной тряпкой. В конце утюг следует насухо вытереть.

Другой способ. На очень мелкой терке натираем свечу – она должна быть из парафина. Дальше смешиваем парафин с мелкой поваренной солью и посыпаем тонким слоем лист бумаги. Накрываем это салфеткой. Разогретым утюгом нужно погладить полученную смесь через салфетку. После такой процедуры поверхность подошвы должна снова стать гладкой и чистой. Но чистить подошвы электроприборов с тефлоновым покрытием этим способом нельзя.

Также ни в коем случае утюги с металлическим покрытием нельзя чистить ножом или наждачной бумагой – вы не почистите, а лишь повредите поверхность. Чтобы удалить только что пригорелую синтетику нужно выключить устройство и удалить расплавленные частицы синтетики с поверхности подошвы деревянной палочкой – скребком или лопаткой. После этого несколько раз провести горячим устройством по грубой ткани.

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Утюг с тефлоновой подошвой прекрасно скользит при слабом нагреве, что отлично подходит для синтетики. Но одно неаккуратное движение утюгом по металлической детали может испортить прибор. В чистке тефлонового утюга нам пригодится мыло. Желательно производить чистку сразу после загрязнения или нагреть утюг, затем натереть поверхность мылом. Дать утюгу немного остыть. Смыть мыло с помощью тряпочки и воды. От грязи не должно остаться и следа.

Специальный карандаш можно купить в отделениях с бытовой химией. Стоимость – от 10 до 15 грн. В состав карандаша входит карбамид и органические кислоты, с их помощью и происходит реакция, которая помогает очистить утюг. На разогретую поверхность натираем карандаш, он начнёт сильно плавиться и стекать каплями вниз, как воск, поэтому рекомендую держать под рукой кусок ткани. В инструкции указано, что загрязнение лучше всего удалить лоскутом льняной ткани. Так и делаем.

Бывает, утюг вроде бы чистый и работает, но вот начинаешь гладить, а с паром выходят мелкий мусор. В небольшой посудине вскипятите воду, разведите в ней лимонную кислоту, залейте раствор в контейнер утюга и включите устройство на максимальную температуру. Когда утюг нагреется, несколько раз нажмите на кнопку выпуска пара.

А как вы обычно справляетесь с гарью и накипью в утюге? Делитесь советами в комментариях к этой статье

Video: Как почистить утюг? Советы Тараса Шпиры Как очистить утюг от накипи и нагара? Тарас Шпира протестировал народные средства для чистки утюгов и выбрал самые эффективные...