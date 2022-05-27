Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой
27.05.2022
Окрошка – это тонизирующее сезонное блюдо, которое обожает большинство из нас. В летнюю жару такой холодный суп – настоящее спасение. Если вы не готовите окрошку, опасаясь испортить фигуру, то предлагаем попробовать диетический вариант. Рецепт диетической окрошки от экс-судьи шоу МастерШеф на СТБ Татьяны Литвиновой читайте в материале.
Ингредиенты:
- Говяжий язык — 200 г
- Куриная грудка — 200 г
- Огурец — 3 шт.
- Редис — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Зеленый лук — 1 пучок
- Картофель — 2 шт.
- кинза, укроп, перец, соль
Ингредиенты для заправки:
- Минеральная вода — 1 л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Огурец — 1 шт.
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Приготовление:
- Нарезать кубиками: мясо, яйца, язык, редис, огурцы, картофель.
- Добавить нарезанную зелень.
- Смешать ингредиенты.
Приготовление заправки:
- Смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок.
- Залейте нарезанные овощи готовой заправкой и наслаждайтесь!
Приятного аппетита!
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Video: Диетическая окрошка: рецепт Татьяны Литвиновой
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