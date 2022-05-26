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Оригинальные рецепты вкусных котлет

26.05.2022

Хотите узнать, как приготовить вкусные котлеты? Тогда скорее читайте наш материал! Эти рецепты не оставят равнодушными даже самых требовательных гурманов! Читайте, как приготовить куриные котлеты с сыром, а также свиные котлеты, в нашем материале.

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Котлеты куриные с сыром

Для фарша:

  • 0,5 кг домашнего куриного фарша
  • 1 луковица
  • Соль
  • Молотая паприка
  • Черный перец

Для начинки:

  • 3/4 стакана грецких орехов
  • 100 г полутвердого сыра
  • 2 зубка чеснока
  • Несколько веточек укропа и петрушки
  • Соль
  • Перец
  • Клетчатка для обваливания

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Приготовление:

  1. Фарш вместе с луковицей пропустить через мясорубку, добавить остальные ингредиенты. Хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20 мин.
  2. Для начинки смешать тертый сыр, раздавленный чеснок, молотые или мелко рубленые орехи, мелко нарезанную зелень, соль и перец.
  3. Из фарша сделать лепешку размером с яйцо, положить начинку, защипнуть, придать форму котлет. Обвалять в клетчатке и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.

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Котлеты свиные с перцем

Ингредиенты:

  • 500 г свиного фарша
  • 60 г моркови
  • 1 яйцо
  • 250 г репчатого лука
  • 30 г чеснока
  • 10 г острого перца
  • 50 г сала
  • 60 г белого хлеба
  • 10 г укропа
  • 10 г петрушки
  • 80 мл молока
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. хрена
  • 50 мл растительного масла
  • 4 ст. л. муки
  • Соль
  • Перец

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Приготовление:

  1. Свинину дважды прокрутить на мясорубке со средней решеткой.
  2. Хлеб замочить в молоке, предварительно срезав корочку.
  3. Укроп и петрушку измельчить. Острый перчик нарезать очень мелкими кубиками.
  4. Прокрутить на мясорубке морковь, чеснок, лук, сало, замоченный в молоке хлеб. Все добавить к мясу. Затем размешать с зеленью, острым перцем, горчицей, хреном, солью, перцем, яйцом.
  5. Все хорошо вымесить и поставить на 20 мин в холодильник.
  6. Из охлажденного фарша сформировать шарики.
  7. Каждый шарик немного сплющить и обвалять в муке. Жарить котлеты.

Video: Оригинальные рецепты вкусных котлет

Как приготовить вкусные котлеты? Узнайте рецепты куриных котлет с сыром, а также свиных котлет в нашем материале

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