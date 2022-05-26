Хотите узнать, как приготовить вкусные котлеты? Тогда скорее читайте наш материал! Эти рецепты не оставят равнодушными даже самых требовательных гурманов! Читайте, как приготовить куриные котлеты с сыром, а также свиные котлеты, в нашем материале.

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Котлеты куриные с сыром

Для фарша:

0,5 кг домашнего куриного фарша

1 луковица

Соль

Молотая паприка

Черный перец

Для начинки:

3/4 стакана грецких орехов

100 г полутвердого сыра

2 зубка чеснока

Несколько веточек укропа и петрушки

Соль

Перец

Клетчатка для обваливания

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Приготовление:

Фарш вместе с луковицей пропустить через мясорубку, добавить остальные ингредиенты. Хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20 мин. Для начинки смешать тертый сыр, раздавленный чеснок, молотые или мелко рубленые орехи, мелко нарезанную зелень, соль и перец. Из фарша сделать лепешку размером с яйцо, положить начинку, защипнуть, придать форму котлет. Обвалять в клетчатке и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.

Котлеты свиные с перцем

Ингредиенты:

500 г свиного фарша

60 г моркови

1 яйцо

250 г репчатого лука

30 г чеснока

10 г острого перца

50 г сала

60 г белого хлеба

10 г укропа

10 г петрушки

80 мл молока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. хрена

50 мл растительного масла

4 ст. л. муки

Соль

Перец

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Приготовление:

Свинину дважды прокрутить на мясорубке со средней решеткой. Хлеб замочить в молоке, предварительно срезав корочку. Укроп и петрушку измельчить. Острый перчик нарезать очень мелкими кубиками. Прокрутить на мясорубке морковь, чеснок, лук, сало, замоченный в молоке хлеб. Все добавить к мясу. Затем размешать с зеленью, острым перцем, горчицей, хреном, солью, перцем, яйцом. Все хорошо вымесить и поставить на 20 мин в холодильник. Из охлажденного фарша сформировать шарики. Каждый шарик немного сплющить и обвалять в муке. Жарить котлеты.

Video: Оригинальные рецепты вкусных котлет Как приготовить вкусные котлеты? Узнайте рецепты куриных котлет с сыром, а также свиных котлет в нашем материале