Рыбные наггетсы: рецепт пошаговый

Быть здоровым, стройным и вкусно питаться — мечта каждого человека. Предлагаем вам рецепт рыбных наггетсов от победителя «МастерШеф»-5 Евгения Клопотенко, который не оставит вас равнодушным и сохранит вашу фигуру. Пошаговый рецепт рыбных наггетсов с фенхелем читайте в материале.

Ингредиенты:

филе белой рыбы (треска, камбала, минтай, хек) — 400 г

фенхель и соль по вкусу

мука — 6 ст. л.

цедра лимона — 1 ст. л.

яйца — 3 шт.

панировочные сухари — 200 г

Приготовление:

Рыбу порезать на куски. Добавить щепотку семян фенхеля и немного муки, солим. Смесь взбиваем в блендере и после разминаем руками в миске до однородной массы. Натираем на терке немного цедры лимона. Делаем из смеси наггетсы: скатываем в ладонях шарики, кладем на стол и взбиваем их по бокам. Внешне наггетсы похожи на котлеты. Взбиваем яйца. Наггетсы обкатываем в муке, а затем погружаем в яйца и обкатываем в сухарях. Готовые изделия выкладываем на форму, застеленную пергаментной бумагой. Запекаем наггетсы в духовке при температуре 180 ̊ С на протяжении 20 минут.

Ингредиенты для соуса:

сметана — 100 г

цедра лимона — 0,5 ч. л.

сок лимона — 1 ст. л.

соленый огурец — 1 шт.

Больше по теме: Конфеты из сухофруктов для красивой фигуры

Приготовление:

Нарезать мелкими кубиками соленый огурец, добавить его к 100 г сметаны. Добавить 0,5 ч. л. цедры лимона. Добавить 1 ст. л. сока лимона.

Ингредиенты для салата из тыквы:

тыква — 200 г

яблоки — 1—2 шт.

сахарная пудра и соль по вкусу

руккола, тимьян, листья мангольда.

Приготовление:

Натереть 200 г тыквы на терке. Натереть 1—2 яблока на терке. Добавить натертое яблоко к тыкве. Добавить сахарную пудру и соль. Декорировать рукколой, тимьяном, листьями мангольда.

Video: Рыбные наггетсы с фенхелем: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко Готовим рыбные наггетсы. Рецепт диетического и вкусного снека с фенхелем понравится и тем, кто следит за своим питанием, и тем, кто любит вкусненькое. Как сделать рыбные наггетсы - читайте в материале