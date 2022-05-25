Лучший суп для жарких дней – конечно же, окрошка! Известный украинский актёр Владимир Горянский презентовал оригинальный рецепт окрошки с раковыми шейками! Пошаговый рецепт – в нашем материале.



Ингредиенты:

Раки – 10–15 шт.

Квас хлебный – 1 л

Огурцы свежие – 3 шт.

Укроп – пучок

Петрушка – пучок

Яйцо варёное – 3 шт.

Сметана – 200 г

Хрен – 50 г

Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

Раков промыть в проточной воде. Особенно тщательно панцири и ножки, именно там скапливается ил и грязь, которая впоследствии предает мясу неприятный речной привкус. Панцири хорошо очищаются зубной щёткой. Закипятить воду. Добавить половину зелени. Добавить раков в кипящую воду. Варить 12–15 минут, их готовность определяют по цвету, готовые раки становятся ярко-красными. После того, как раки сварились, кастрюлю накрывают крышкой и настаивают 10–15 минут, мясо становится мягким, но не разваривается. Почистить раков. Для рецепта понадобятся только раковые шейки. Очистить огурцы от кожицы и нарезать их кубиком. Измельчить остатки зелени. Нарезать яйца кубиком. Сметану взбить с хреном, добавить квас, перемешать. Залить смесью нарезанные ингредиенты. Добавить соль и перец.

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Video: Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского Окрошка: рецепт с раковыми шейками готовится с квасом, хреном и сметаной. Окрошка с раковыми шейками получается вкусной и необычной на вкус. Подробный рецепт в материале