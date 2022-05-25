Ваши родные не любят зеленый борщ? Кулинар Игорь Мисевич утверждает, что приготовить идеальное блюдо, которое станет любимым в вашей семье, очень просто! Рецепт зеленого борща от известного кулинара уже перед вами!



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Ингредиенты:

Свинина – 300 г

Лук – 3 шт.

Корень сельдерея – 50 г

Лавровый лист – 2 шт.

Картошка – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 4 ст. л.

Мука – 200 г

Щавель – 300 г

Петрушка – 30 г

Шпинат – 50 г

Зеленый лук – 20 г

Яйцо – 2 шт.

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Приготовление:

Сварить бульон из свинины, добавив луковицу, сельдерей и лавровый лист. Бульон процедить, мясо порезать на кусочки. В бульон добавить две целых картофелины, сварить. Лук и морковь измельчить, обжарить на растительном масле. Добавить муку и сметану, разведенную бульоном. Добавить в бульон, затем посолить и поперчить. Достать сваренный картофель, растолочь вилкой и вернуть в бульон. Сырой картофель порезать кубиками, отправить в бульон. За 2 минуты до готовности картошки добавить нарезанный щавель, шпинат и петрушку. Довести до кипения, накрыть крышкой и дать настояться в течение 30 минут. Подавать со сметаной, зеленым луком и отварным яйцом.

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Приятного аппетита!