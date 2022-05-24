Клубника уже практически на каждом прилавке, и все мы спешим полакомиться сочными сезонными ягодами. Но знаете ли вы, что клубника может вызвать аллергию, отравление и даже привести к появлению камней в почках? Как выбрать безопасную клубнику, чтобы не навредить своему здоровью и здоровью близких, расскажет эксперт по качеству Костя Грубич! Читайте в материале, как правильно выбирать клубнику.

Минеральные удобрения

К сожалению, на сегодня производители стремятся вырастить не полезную, а красивую клубнику. Для этого они добавляют во время выращивания минеральные удобрения, и порой их количество превышает норму в несколько раз, что не может не отразиться на плодах.

Чтобы проверить содержание минеральных удобрений, необходимо приложить срез ягоды к салфетке. Опасная клубника имеет чрезмерное количество минеральных соединений, которые задерживают влагу, именно поэтому такая ягода не оставит сочного водянистого следа на салфетке. Клубника с нормальным содержанием минералов является водянистой и сочной.

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Содержание консервантов

Консерванты очень часто применяются производителями, ведь с их помощью можно в несколько раз увеличить срок хранения продукта. И часто они увеличивают допустимую дозу ради своей выгоды.

Чтобы узнать, есть ли в клубнике консерванты, ее нужно потереть о кусок матирующей салфетки. Если кроме сока вы видите на нем еще и маслянистый след (след бифенила – продукта нефти), то это значит, что ягода была обработана консервантом. Клубника без дополнительной обработки не оставит жирного следа на матирующей салфетке.

Чтобы уменьшить количество консервантов в клубнике, промойте ее под проточной водой в течение 3 минут.

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Неспелая клубника

А вы знали, что всего 4 кг неспелой клубники за сезон могут стать причиной камней в почках?

Если клубнику положить в миску с водой, то уже через 5 минут спелая начнет пускать собственный сок. Неспелая клубника не сможет выпустить свой внутренний сок и оттенить воду красным цветом. Кроме того, обратите внимание на семена – если их много, они выпуклые и очень близко расположены друг к другу, перед вами также недоспелая клубника.

Как же определить пестициды и нитраты в клубнике? Смотрите в нашем видео!

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