Томатная окрошка от Аллы Костромичевой
24.05.2022
Окрошка − настоящее спасение в жаркие летние дни. Если классический рецепт вам уже наскучил, то удивите семью томатной окрошкой – предлагает телеведущая и топ-модель Алла Костромичева. Рецепт томатной окрошки читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Сок томатный – 300-400 мл
- Сладкий желтый перец – 1 шт.
- Куриное филе – 150 г
- Редис – 4-5 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Огурцы свежие – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Зелень укропа, чеснока, лука – по вкусу
- Соль, черный молотый перец, лимонный сок – по вкусу
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Приготовление:
- Отваренные яйца и картофель почистить и нарезать кубиками.
- Мелко нарезать болгарский перец и отваренное куриное филе.
- Редиску и огурец натереть на крупную терку.
- Смешать все ингредиенты, залить томатным соком, посолить и поперчить по вкусу.
- Окрошку подавать с замороженными кубиками лимонного сока, воды и зелени.
Video: Томатная окрошка от Аллы Костромичевой
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