Узнайте эксклюзивный рецепт маски для роста волос от Зоряны Денисюк. Благодаря ей можно за месяц отрастить волосы на 2 сантиметра! Масляно-витаминный состав маски глубоко питает кожу головы и активизирует обмен веществ в волосяных луковицах, благодаря чему ускоряется рост и укрепляется структура волос. Читайте, как сделать маску для роста волос в домашних условиях в нашем материале!

Больше по теме: Как отбелить ногти в домашних условиях

Ингредиенты:

Касторовое масло — 1 ч. л.

Миндальное масло — 1 ч. л.

Ретинола ацетат (витамин А) — 1 ч. л.

Витамин Е (масляный) — 1 ч. л.

Эфирное масло бергамота — 5 капель

Эфирное масло грейпфрута — 5 капель

Желток одного яйца

Лимонный сок — 1 ст. л.

Корень Алтея — 1 ч. л.

Больше по теме: Как избавиться от усиков над верхней губой навсегда: маска от Ольги Метельской

Касторовое масло — кстати, с ним делают и масляное ламинирование по рецепту Кейт Уинслет — укрепляет и питает волосяные фолликулы. Миндальное масло стимулирует рост волос, борется с секущимися кончиками. Витамин А увлажняет и питает волосы. Витамин Е ускоряет микроциркуляцию крови в коже головы. Эфирное масло бергамота активизирует процессы метаболизма в волосяных луковицах, улучшает структуру волоса. Эфирное масло грейпфрута укрепляет фолликулы волос. Желток предупреждает выпадение волос. Лимонный сок регулирует работу сальных желез, создает кислую среду, благодаря чему масла проще смыть с волос. Корень Алтея стимулирует рост волос и снимает раздражение.

Больше по теме: Горчичная маска для роста волос: рецепт Ольги Метельской

Приготовление:

Все ингредиенты смешать и греть в течение нескольких минут на водяной бане. Желток в масляную смесь добавляем в последнюю очередь, чтобы он не сварился.

Применение:

Перед применением маски стоит убедиться, что у вас нет аллергии на ее ингредиенты. Поскольку это масляная маска, применять ее нужно 1-2 раза в неделю, чтобы не перегружать волосы. Есть два способа ее применения: классический и нетрадиционный. В классическом способе маску наносят на кожу головы и волосы по всей длине с помощью косметического кисточки, оставляют на 30-40 минут. Затем смывают шампунем. Нетрадиционный способ заключается в том, чтобы «напоить» маской волосы. Он подходит обладательницам длинных и волос средней длины. Готовую подогретую маску нужно перелить в пластиковую миску или банку небольшого объема. Предварительно волосы заплетите в тугую косичку или завяжите в хвост. Опустите локоны в емкость с маской и оставьте там до тех пор, пока они полностью «не выпьют» ее. На это нужно около часа. Благодаря этому способу составляющие маски глубже проникают в структуру волос, делая их сильнее и более блестящими.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Маска для роста волос: рецепт в домашних условиях Звездные новости Все буде добре от 1.11.2018 расскажут все о помолвке леди Гаги. Также в Звездных новостях Алина Гросу откроет тайну о своей личной жизни