Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов
«Все буде добре» представляет видеоподборку домашних средств для ухода за волосами. Наши эксперты собрали лучшие рецепты и ценные рекомендации по восстановлению, ускорению роста, ламинированию и полировки волос народными средствами. Читайте, каким должен быть уход за волосами в домашних условиях в нашем материале!
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Маска для роста и восстановления волос от Ольги Метельской
В салонах существует множество процедур и масок для роста и восстановления волос. В домашних условиях вы можете приготовить одну из самых эффективных масок, которая решит эти проблемы. Косметолог Ольга Метельская усовершенствовала маску с никотиновой кислотой, которая восстанавливает и стимулирует рост волос. Она поделилась своим рецептом и испытали средство на Ольге Волковой.
Компоненты для приготовления маски:
- экстракт алоэ – 1 ампула
- никотиновая кислота – 1 ампула
- настойка прополиса – 80 капель
О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:
Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов
Маска против секущихся кончиков и электризации
С проблемой секущихся кончиков и электризации волос под шапкой знакома каждая девушка. Салоны предлагают множество дорогостоящих процедур и средств. Как спасти волосы, сохранить длину и не потратить целое состояние? Ольга Торнер рассказала как в домашних условиях приготовить маску против секущихся кончиков и электризации.
Компоненты для приготовления маски:
- кокосовое масло – 2 ст. л.
- мед – 0.5 ст. л.
- кефир – 3 ст. л.
- эфирное масло розмарина – 1/4 ст. л.
О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:
Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов
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Уход за волосами для будущих мам от Анны Галицыной
Когда женщина ждёт малыша, её гормональный фон меняется. Это может вызвать незнакомые до этого проблемы с волосами. Они могут сильнее пачкаться, пересыхать и даже начать выпадать! Как спасти волосы и не навредить ребенку? Рецептом маски поделилась будущая мама Анна Галицина.
Компоненты для приготовления отвара от выпадения:
- листья березы – 2 ст. л.
- мать-и-мачеха– 2 ст. л.
- корень аира –2 ст. л.
- вода – 1 стакан
- сок алоэ – 1 ст. л.
Компоненты для приготовления отвара от жирности:
- листья алоэ – 7 шт.
- водка – 100 мл
Компоненты для приготовления масла от сухости:
- репейное масло – 2 ст. л.
- масло жожоба – 5 капель
О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале:
Video: Уход за волосами в домашних условиях: подборка советов
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Ламинирование волос в домашних условиях
Оказывается, салонную процедуру ламинирования волос можно проводить в домашних условиях! Елена Мельник расскажет и покажет, что нужно делать. Повторяйте процедуру один раз в месяц, и ваши волосы всегда будут выглядеть безупречно.
Компоненты для приготовления маски:
- желатин –1 ст. л.
- кипяченая вода – 3 ст. л.
- кокосовое масло – 50 мл
- масло иланг-иланга –2 капли
- масло лаванды – 1 капля
О приготовлении, использовании и результате – узнаете в видеоматериале: