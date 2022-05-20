После приготовления зеленые овощи потеряли свой цвет и испортили внешний вид блюда? Узнайте секреты Евгения Клопотенко, как варить брокколи, спаржу и зеленый болгарский перец, чтобы они не потеряли свой природный изумрудный цвет, прямо сейчас!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заморозка овощей на зиму: как сделать это правильно

Спаржа, брокколи, зеленый болгарский перец и другие зеленые овощи при термической обработке теряют свой красивый ярко-зеленый цвет. С этой проблемой сталкиваются все, от хозяек до шеф-поваров. Но Женя Клопотенко нашел выход из ситуации! И сейчас он раскроет секреты правильного приготовления зеленых овощей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выбрать замороженные овощи, полезнее свежих? Советы Кости Грубича

Перед варкой овощи нужно замочить в холодной воде на 2-3 часа. Это поможет им восстановить запасы потерянной влаги при хранении. Добавьте 1 ст. л. соды (на литр воды), так вы уменьшите количество нитратов, которое в них содержится, на 25 -50%.

Алюминиевые кастрюли лучше не использовать для варки зеленых овощей, поскольку этот металл влияет на их цвет.

Воды, в которой будете варить овощи, должно быть в 6 раз больше по объему, чем самих овощей.

Вскипятите большое количество несоленой воды, добавьте туда ½ ч. л. лимонного сока, и бросайте овощи небольшими порциями, чтобы кипение не прекращалось. Это быстро заблокирует поры на овощах, предотвратив потерю цвета, витаминов и минералов.

Кастрюлю во время варки крышкой не накрывать: считается, что, если энзим, разрушающий хлорофилл, не будет выходить вместе с паром, добиться зеленого цвета не удастся.

Важно остановить процесс приготовления, как только овощи будут готовы. Лучший способ – ледяная баня. Опустите овощи шумовкой в миску с водой и льдом. Оставьте там овощи на 2-3 минуты, после чего переложите их на тарелку с бумажным полотенцем.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Как правильно варить спаржу, зеленый перец и брокколи: сохраняем цвет овощей Читайте, как правильно варить спаржу, брокколи и другие зеленые овощи. Сколько их варить, чтобы сохранить цвет