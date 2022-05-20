Грибная солянка: простой рецепт приготовления
20.05.2022
Грибная солянка – не только вкусное, но и очень полезное блюдо. Рецептом поделилась наша зрительница Оксана, которая готовила данное блюдо для Богдана Юсипчука! Узнайте простой рецепт грибной солянки в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Соленые грузди — 600 г
- Шампиньоны — 100 г
- Лук — 4 шт.
- Корень петрушки
- Соленые огурцы с укропом — 3 шт.
- Масло — 2 ст. л.
- Помидоры — 4 шт.
- Каперсы — 1 ч. л.
- Черный перец горошком
- Лимон — 2 шт.
- Оливки
- Лист лавровый
- Молоко
- Зелень, сметана по вкусу
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Приготовление:
- Соленые грузди промыть и залить молоком на 10–15 минут.
- Шампиньоны отварить в 2 л воды. Грибной бульон сохранить.
- Все грибы нарезать ломтиками.
- Лук и корень петрушки измельчить.
- Огурцы очистить от кожицы и семян, тонко нарезать. Затем залить стаканом грибного бульона и варить 10 мин.
- В большой сковороде обжаривать измельченный лук, петрушку и все грибы 6–7 мин.
- Влить остатки грибного бульона, варить 10 мин.
- Помидоры обдать кипятком, снять кожицу, нарезать тонкими ломтиками.
- В солянку добавить помидоры, тушеные огурцы с бульоном.
- Добавить перец, лавровый лист и каперсы. Готовить еще 5 мин.
- Снять солянку с огня, вынуть лавровый лист. Если необходимо, приправить солью и перцем.
- Разложить по тарелкам оливки, залить готовой солянкой.
- Подавать с ломтиками лимона, зеленью и сметаной.
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Video: Грибная солянка: простой рецепт приготовления
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