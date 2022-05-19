Постные тефтели из чечевицы: рецепт Елены Иващук
19.05.2022
Рецепт постных тефтелей из бобовых подготовила участница «МастерШеф» Елена Иващук. Она утверждает, что мясоеды даже не отличат их от настоящего фарша. Приготовьте и судите сами!
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Ингредиенты:
- чечевица зелёная — 1 ст.;
- рис (варёный) — 1/3 ст.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- сахар – 1/2 ч. л.;
- кориандр молотый — 2 ч. л.;
- лавровый лист (молотый)— 1/2 ч. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- перец – 1/2 ч. л.;
- шампиньоны – 200 г;
- вода — 300 мл;
- томатная паста – 3 ст. л.;
- мука – 1 ст. л.
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Приготовление:
- Чечевицу промыть и замочить на 2 часа.
- Морковь натереть на крупной тёрке. Добавить масло, измельчить с помощью блендера.
- С чечевицы слить воду, промыть. Измельчить её с помощью блендера.
- Добавить к чечевице морковь, рис, соль, перец. Перемешать.
- Сформировать тефтели. Обжарить 1–2 минуты на растительном масле.
- Приготовить соус: налить в кастрюлю горячую воду, добавить томатную пасту, сахар, муку, кориандр и лавровый лист.
- Грибы и лук измельчить, поджарить. Добавить к подливке.
- Залить смесью тефтели. Тушить 20–25 минут при температуре 180 °C.
Video: Постные тефтели из чечевицы: рецепт Елены Иващук
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