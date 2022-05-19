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Постные тефтели из чечевицы: рецепт Елены Иващук

19.05.2022

Рецепт постных тефтелей из бобовых подготовила участница «МастерШеф» Елена Иващук. Она утверждает, что мясоеды даже не отличат их от настоящего фарша. Приготовьте и судите сами!

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Ингредиенты:

  • чечевица зелёная — 1 ст.;
  • рис (варёный) — 1/3 ст.;
  • морковь  — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.;
  • сахар – 1/2 ч. л.;
  • кориандр молотый — 2 ч. л.;
  • лавровый лист (молотый)— 1/2 ч. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • перец – 1/2 ч. л.;
  • шампиньоны – 200 г;
  • вода — 300 мл;
  • томатная паста – 3 ст. л.;
  • мука – 1 ст. л.

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Приготовление:

  1. Чечевицу промыть и замочить на 2 часа.
  2. Морковь натереть на крупной тёрке. Добавить масло, измельчить с помощью блендера.
  3. С чечевицы слить воду, промыть. Измельчить её с помощью блендера.
  4. Добавить к чечевице морковь, рис, соль, перец. Перемешать.
  5. Сформировать тефтели. Обжарить 1–2 минуты на растительном масле.
  6. Приготовить соус: налить в кастрюлю горячую воду, добавить томатную пасту, сахар, муку, кориандр и лавровый лист.
  7. Грибы и лук измельчить, поджарить. Добавить к подливке.
  8. Залить смесью тефтели. Тушить 20–25 минут при температуре 180 °C.

Video: Постные тефтели из чечевицы: рецепт Елены Иващук

Как приготовить постные тефтели из чечевицы? Они не будут хуже мясных, утверждает автор рецепта. Смотрите рецепт постных тефтелей пошагово

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