Как не стать жертвой мошенников желая помочь ЗСУ? | Все буде добре

Как на войне не стать жертвой мошенников и маскирующихся под волонтеров диверсантов? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Не спешите радоваться, когда в соцсетях мастер предлагает бесплатно вставить новые стекла вместо разбитых обстрелов. Не сообщайте свой адрес по телефону и в мессенджерах. Очень часто эти люди просто собирают информацию о попадании вражеской артиллерии, чтобы передать ее оккупантам.

Такие же корректировщики огня могут выйти и на ваших детей в соцсетях. Они предлагают подросткам собирать адреса с результатами обстрелов – в качестве квеста или за вознаграждение. Или маскируются под нашу тероборону и предлагают помочь ВСУ. Тщательно проверяйте, с кем и о чем говорят дети в интернете. Расскажите им об опасности. Контакты с незнакомцами – под запретом.

Не впускайте в квартиру волонтеров или социальных работников, предлагающих продукты, лекарства, эвакуацию. Не открывая дверь, попросите показать удостоверение. Позвоните в организацию, которую человек вроде бы представляет. Убедитесь в том, что такой сотрудник существует. Помните о схеме, которую часто используют грабители: уговорить открыть – брызнуть в лицо из газового баллончика – очистить квартиру.

Проверьте документы представителей теробороны или полиции, которые якобы проводят поквартирные обходы домов. Принесли ли памятку о действиях во время войны. Особенно подозрительно, если эти люди просят показать ваш «тревожный чемодан». Мошенники знают, что в такую ​​сумку люди собирают самое ценное. Проверьте на официальных страницах и в телеграмм-каналах, обычно о таких обходах районов официальные структуры предупреждают раньше времени. Спросите в чате своего дома. Позвоните в полицию (102) или на горячую линию теробороны (0800507028), уточните.

Не доверяйте сразу же людям, носящим форму коммунальщиков – газовой службе, водоканала, электросетей. Очень часто эту одежду использовали диверсанты. Или, возможно, это мошенники узнают, кто из соседей уехал, какие квартиры пустые. Скажите, что вы собираетесь позвонить в службу и уточнить. Наблюдайте за реакцией.

Звоните в полицию, если встретите представителя частной фирмы саперов. Такие аферисты ходят по домам и предлагают за деньги проверить жилье на взрывчатку. ГСЧС предупреждает: настоящие спасатели разминирование проводят бесплатно и частные услуги не предоставляются.

Берегите себя и свой дом! Верим, друзья, – все будет хорошо!



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