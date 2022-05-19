Как помочь человеку при панической атаке? | Все буде добре

Что делать, если у человека рядом с вами произошла паническая атака или истерический приступ? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Симптомы панической атаки – потоотделение, тошнота, дрожь, одышка, ощущение будто я сейчас умру. Что делать?

– Усадите человека. Пусть закроет глаза и почувствует ноги, упирающиеся в пол.

– Сосредоточьте ее внимание на глубоком дыхании. Вдох (считаем до четырех) – задержка – такой же длинный выдох – задержка. И так несколько раз.

— Поручите человеку сосчитать пуговицы на одежде. Вспомнить стихотворение из школьной программы. Рассказать десять анекдотов. Что угодно, чтобы переключиться.

– После приступа человек обычно чувствует себя истощенным. Положите ее, укройте, пусть немного отдохнет.

— Эти же способы подходят для ситуации, когда паническая атака приключилась с вами. Итак: заземлиться – выровнять дыхание – переключиться. Чувствуете, что не помогает? Ходите (лестницей, хотя бы из угла в угол) и считайте шаги.

Симптомы истерического припадка – нарушена координация движений, приступы плача и смеха. Человек может что-то выкрикивать, даже рвать на себе волосы и одежду.

Что делать:

– уберите «зрителей». Чем больше внимания – тем сложнее пациенту себя овладеть. Если лишние люди не могут выйти из комнаты, попросите их пересесть подальше.

— Сделайте что-нибудь неожиданное. Облейте пациента водой. С громким звуком бросьте что-нибудь на пол. Нужно удивить человека, отвлечь его от припадка.

— Старый эффективный способ – нашатырный спирт. Смочите ткань раствором и дайте понюхать. Не подносите открытый флакон к лицу! Человек может выбить его из рук и получить химический ожог слизистых.

— после припадка обычно наблюдается упадок сил. Если есть возможность, попойте пациента сладким чаем и уложите спать.

Помните, фразы: «Успокойся!» или «Возьми себя в руки!» бездействуют. Такие состояния – это реакция на стресс, с которым человек не в состоянии справиться. Соболезнование тоже может только усугубить состояние. Общайтесь короткими командами: «Сядь», «Выпей воды», «Дыши», «Ложись».

Берегите себя и своих родных. Верим, друзья, – все будет хорошо!

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