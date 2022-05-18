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Морковный рахат-лукум от Аллы Ковальчук

18.05.2022

Хотите приготовить полкилограмма настоящего рахат-лукума, но боитесь потратиться?! Кулинар Аллочка Ковальчук убеждает — это в 5 раз дешевле, чем покупать восточное лакомство в магазине. Именно поэтому она раскрыла все секреты приготовления оригинального десерта!

Ингредиенты:

Морковь – 800 г

Вода – 8 ст. л.

Крахмал кукурузный – 300 г

Сахар – 250 г

Орехи грецкие – 250 г

Кокосовая стружка – 250 г

Лимон – 1 шт.

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Приготовление:

Натереть мелко морковь, добавить сахар и тушить на среднем огне в сотейнике, пока она размякнет и выделит сок.

Ввести крахмал и готовить при постоянном помешивании до загустения 30-40 минут.

Добавить цедру, дробленые орехи, перемешать и снять с огня.

На противень выложить пергамент, добавить на него смесь толщиной 2-3 сантиметра.

Поставить в холодильник на ночь, затем нарезать кусочками и обвалять в кокосовой стружке.

Video: Морковный рахат-лукум от Аллы Ковальчук

Хотите приготовить полкилограмма настоящего рахат-лукума, но боитесь потратиться?! Кулинар Аллочка Ковальчук убеждает - это в 5 раз дешевле, чем в магазине.

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