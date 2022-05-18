Как снять гель-лак дома и что для этого нужно
Сегодня многие модницы предпочитают украшать ногти гель-лаком. Он крепче, надежнее и дольше держится, нежели обычный лак. Но ничто не вечно, и гель-лак также имеет свойство изнашиваться через несколько недель. Мы научим вас, как правильно снимать гелевое покрытие с ногтевой пластины в домашних условиях.
Больше по теме: Необрезной маникюр, как делать и в чем преимущество
Профессионалы рекомендуют использовать такие средства:
- жидкость для снятия маникюрного покрытия;
- одноразовые обертки или ватные диски;
- палочки из апельсинового дерева;
- масло для кутикулы;
- специальную пилочку для ногтей.
Если дома нет вышеперечисленных средств, то использовать также можно: алюминиевую фольгу, ватные диски или вату, ацетон.
Больше по теме: Как сделать маникюр гель-лаком в домашних условиях
Инструкция по удалению шеллака:
- Промойте руки теплой водой.
- Для удобства ватные диски рекомендуется разрезать на две части. Так же следует поступить и с фольгой.
- Смочите ватный диск средством для снятия лака и приложите к ногтевой пластине.
- Проследите, чтобы ацетон не попадал на кожу пальцев. Обмотайте вату алюминиевой фольгой.
- Повторите процедуру с каждым ногтем и оставьте их под фольгой на 15 минут.
- Для эффективности аккуратно массируйте ногти, обернутые фольгой. Подождав нужное время, снимите фольгу и вату.
- Если гель-лак снялся не полностью, следует закончить процесс с помощью апельсиновой палочки, которая убережет ноготь от повреждения.
- Окончательно удалить покрытие рекомендуется с помощью бафика.
- Придайте ногтям желаемую форму.
- После очищения ноготь и кутикулу обработайте маслом.
Больше по теме: Укрепление ногтей в домашних условиях
Следуя пунктам инструкции, вы сможете легко удалить гель-лак с ногтей, а также сэкономить время и деньги!