Окрошка − настоящее спасение в жаркие летние дни. Если классический рецепт вам уже наскучил, то удивите семью томатной окрошкой – предлагает телеведущая и топ-модель Алла Костромичева. Рецепт томатной окрошки читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Сок томатный – 300-400 мл

Сладкий желтый перец – 1 шт.

Куриное филе – 150 г

Редис – 4-5 шт.

Картофель – 2 шт.

Огурцы свежие – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Зелень укропа, чеснока, лука – по вкусу

Соль, черный молотый перец, лимонный сок – по вкусу

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Приготовление:

Отваренные яйца и картофель почистить и нарезать кубиками. Мелко нарезать болгарский перец и отваренное куриное филе. Редиску и огурец натереть на крупную терку. Смешать все ингредиенты, залить томатным соком, посолить и поперчить по вкусу. Окрошку подавать с замороженными кубиками лимонного сока, воды и зелени.

Video: Томатная окрошка от Аллы Костромичевой Томатная окрошка: рецепт оригинальной окрошки из томатов с куриным филе и сладким перцем. Как приготовить томатную окрошу, читайте в пошаговом рецепте

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