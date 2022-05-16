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Надійні поради: Как на войне зарегистрировать ребенка или смерть близкого человека

16.05.2022

Как на войне зарегистрировать ребенка или смерть близкого человека? Ответ на этот вопрос дает ведущая Надежда Матвеева в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

Как зарегистрировать ребенка или смерть близкого человека | Все буде добре

Как зарегистрировать ребенка

 В военное время зарегистрировать ребенка можно в любом отделе ЗАГС. Также теперь выдавать свидетельство о рождении могут медики, принимавшие роды. Если у врача не будет соответствующего бланка – напишет от руки. По случаю вы сможете обменять этот документ на свидетельство о рождении. Если рожали самостоятельно, обратитесь за распиской в ​​клинику, где есть доказательства вашей беременности.

 Как зарегистрировать смерть близкого человека

Если из-за боевых действий скорая не может приехать и зарегистрировать смерть вашего близкого человека, вы также можете самостоятельно составить этот документ. Желательно в 2-х экземплярах укажите время и место смерти и обстоятельства. Если нет всех данных умершего – пишите хотя бы примерный возраст и все, что знаете. Оставьте один экземпляр акта у умершего. А второй передайте представителям власти, которых встретите первыми. Это могут быть полицейские, медики или представители жилищно-эксплуатационных организаций.

Пример акта

Как зарегистрировать ребенка или смерть близкого человека | Все буде добре

И даже жениться в военное время стало проще. Не нужно ждать месяц – брак сейчас зарегистрируют за один день. А военным, медикам и полицейским можно сделать это по Зуму даже без присутствия на церемонии.

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