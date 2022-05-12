Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко

12.05.2022

Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Полезные секреты раскрывает Марина Шевченко! Воспользуйтесь простыми советами от известного кулинара и готовьте всегда идеальную вкусную кашу. Рецепт манной каши без комочков в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рецепт блинов от Марины Шевченко

iStock-664170974

Ингредиенты:

  • Манка в пачке – 1 шт.
  • Вода – 250 мл
  • Топленое молоко – 500 мл
  • Сливочное масло – 45 г
  • Соль
  • Мед – 3 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 пак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как быстро сварить кашу: секреты Игоря Мисевича

Для украшения:

  • Джем
  • Ягоды
  • Орехи

Приготовление:

  1. Сначала просеять крупу, затем ее обжарить.
  2. Чтобы в каше не образовалось комочков, не всыпайте манную крупу в кипящую воду или молоко. Залейте ее холодной водой.
  3. Варите кашу на среднем огне 2-3 мин, постоянно помешивая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как приготовить идеальное какао: мастер-класс от Марины Шевченко

Как улучшить вкус манной каши:

  • Чтобы улучшить вкус и аромат манки, нужно смешать воду и молоко в пропорции 3:1.
  • Для того чтобы каша приобрела более нежный вкус, после приготовления нужно взбить ее венчиком вместе с кусочком сливочного масла
  • Еще один способ улучшить вкус манки — приготовить кашу на топленом молоке. Так вкус будет более нежным и с приятной сливочной ноткой.
  • Солить манку нужно на этапе закипания жидкости: это улучшает вкусовые качества каши.
  • По окончанию приготовления каши добавить мед.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Как сварить манную кашу без комочков? Советы Марины Шевченко

Не знаете, как приготовить манную кашу без комочков? Воспользуйтесь простыми советами от Марины Шевченко, и ваша каша всегда будет идеальной. Рецепт манной каши без комочков в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить