Творожные кексы — рецепт пошагово

Творог содержит немало полезных витаминов и микроэлементов. Однако дети не всегда любят этот продукт. Но существует секретное блюдо из творога, от которого малыши не в силах отказаться. Читайте рецепт творожных кексов для детей в нашем материале.

Ингредиенты:

Яйца ― 6 шт. (разделенные на белки и желтки)

Сахар ― 6 ст. л.

Творог (мягкий, не зернистый, 5%) ― 400 г

Соль ― 2 щепотки

Лимонный сок — несколько капель

Мука ― 4 ст. л.

Взбитые сливки, ягоды для украшения.

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Приготовление:

Сначала разогреем духовку до 180 градусов. Далее взбиваем белки с солью и лимонным соком в одной тарелке, а желтки с сахаром — в другой. К взбитым желткам добавляем творог и тщательно перемешиваем. Берем взбитые белки и осторожно смешиваем их с тестом. Теперь сквозь сито, сразу перемешивая, добавляем в тесто муку. Распределяем тесто по формочкам для кексов. Ставим кексы на 15 минут в духовку. Когда кексы будут готовы, украшаем их взбитыми сливками и ягодами.

Приятного аппетита!

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