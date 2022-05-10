Заметили проблемы с кожей? Неожиданная сыпь на лице… Возможно, в вашей подушке живут пылевые клещи и следует правильно ее постирать. А вы знали, что их наличие может медленно убивать человека? Как избавиться от пылевых клещей, знают эксперты «Все буде добре». Более детально читайте в нашем материале.

Казалось бы, обычная сыпь на лице, но последствия могут быть весьма печальные. Вы даже не подозревали, но ваша «лучшая подруга» подушка, вероятнее всего, медленно вас убивает. В студии «Все буде добре» был проведен эксперимент. У героини Ольги взяли на анализ подушки: с искусственными наполнителями и натуральными. Эксперт Оксана Вольская узнала, почему у Ксении, девушки сына Ольги, появляется странная сыпь, когда она приезжает к ним в гости.

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Оксана взяла пробы со всех подушек, которые были в квартире, чтобы узнать, есть ли в них пылевые клещи. Она считает, что проблема может быть именно в них. Известно, что пылевые клещи могут вызвать дерматит, конъюнктивит, воспаление кожи, насморк, кашель, бактерии провоцируют заболевания носоглотки, вызывают бронхит и пневмонию. Это опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Они первые в группе риска. Споры грибков, которые также, кстати, могут жить в подушках, могут вызвать аспергиллез — грибковую инфекцию легких (в легких «вырастает» своеобразный грибковый шарик). Опираясь на лабораторные исследования и первичный осмотр Ксении, который Оксана предварительно провела, она предположила, что это именно пылевые клещи, а точнее их экскременты, стали причиной высыпаний на лице Ксении.

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Пылевые клещи и споры грибков могут жить как в пуховых подушках, так и в синтепоновых. Конечно, подушки с натуральным наполнителем имеют более благоприятную среду для развития клещей и грибков. Здесь важно помнить, как правильно стирать и ухаживать за ними.

Как правильно постирать подушки?

Оксана Вольская подготовила действенный рецепт раствора для борьбы с клещами в подушках.

Надо помнить, что пылевые клещи и бактерии погибают при высоких температурах. Поэтому перьевые подушки лучше замачивать в воде с температурой более 80 градусов. Для подушек с искусственным наполнителем высокая температура стирки не подходит. Для них оптимальная температура стирки 40 градусов. Подушки с искусственным наполнителем лучше замачивать несколько раз в мыльном растворе.

Итак, для приготовления раствора, который уничтожит пылевые клещи и споры грибков в ваших подушках, необходимо:

На 10 литров воды: 50–100 граммов хозяйственного мыла (его предварительно надо натереть на терке), 1 ч. л. борной кислоты или 100 граммов нашатырного спирта (имеет противомикробное действие). Можно добавить несколько капель эфирных масел кипариса, апельсина или лаванды. Их экстракт помогает избавиться пылевых клещей. Важно: эфирные масла могут использовать люди, которые не имеют аллергических заболеваний.

Перед тем, как их сушить, необходимо их несколько раз прополоскать в чистой воде. Оптимальное количество — трижды. Можно добавлять в воду как природный кондиционер 1/2 стакана этилового спирта (125 мл), 10 капель эфирного масла лимона, 20 капель эфирного масла эвкалипта (при условии, что у человека нет аллергических заболеваний).

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Подушки с натуральным наполнителем надо сушить на солнце, «взбивая» («распушивая») наполнитель через каждые три-четыре часа. На это уйдет около 2–3 суток. Помните, пользоваться чистыми постиранными подушками можно только тогда, когда они полностью высохнут. Для удобства можно сшить три марлевых мешочка и распределить по ним наполнитель. Таким образом, процесс сушки у вас займет одни сутки. Подушки с синтепоновым наполнителем высохнут быстрее. Но помните: ни в коем случае такую ​​подушку нельзя выкручивать! Положите ее на ровную поверхность, можете обернуть полотенцем, оно поможет быстрее впитать влагу.

Таким образом, героиня наконец сможет спокойно приглашать девушку своего сына домой, не боясь за ее жизнь, как и за жизнь своих родных. Правильно стирайте свои подушки, и тогда все у вас будет хорошо!