Cуп с фрикадельками – это простой и сытный обед. Популярная актриса Ольга Сумская поделилась секретами приготовления фирменного блюда своей мамы. Рецепт супа с фрикадельками пошагово – в материале!



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Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

1 шт. лук – 1 шт.

1 шт. картофель – 1 шт.

1 шт. шпинат – 100 г

100 г сливочное масло – 1 ст. л.

1 ст. л. манная крупа – 50 г

50 г зелень, соль – по вкусу

Для фрикаделек:

индюшиный фарш – 300 г

300 г лук – 1 шт.

1 шт. яйцо – 1 шт.

1 шт. шпинат – 100 г

100 г петрушка – 1 пуч.

1 пуч. соль, перец – по вкусу

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Приготовление супа:

Натереть морковь на терку, лук нарезать кубиками, тушить на среднем огне 2–3 минуты. Залить кипятком, посолить, добавить нарезанный картофель.

Приготовление фрикаделек:



Смешать в миске фарш, мелко нарезанный лук, шпинат, петрушку и яйцо. Добавить соль, перец по вкусу. Скатать из фарша небольшие фрикадельки. Добавить фрикадельки в суп, варить 10 минут. Шпинат нарезать, измельчить в блендере, добавив немного воды и щепотку соли. Добавить пюре из шпината в суп. Снять с огня, добавить сливочное масло и манку. При подаче украсить измельченной зеленью.

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Приятного аппетита!

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Video: Суп с фрикадельками: простой рецепт от Ольги Сумской Суп с фрикадельками пошагово. Рецепт от Ольги Сумской как сделать суп с фрикадельками