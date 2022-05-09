Вы мечтаете приготовить суши у себя дома, но в этот раз вы хотите приготовить настоящий шедевр? Еще вчера этот участник шоу «Мастер Шеф» не справился с приготовлением японских роллов, но уже сегодня он готов доказать всей стране, что умеет делать идеальные роллы и знает, как исправить свои вчерашние ошибки. Николай Ротар поделился рецептом, с японских роллов «Филадельфия», с которыми справится каждый!

Ингредиенты для роллов «Филадельфия»:

Рис отварной круглый – 1 кг

Красная рыба – 600 г

Авокадо – 120 г

Огурец – 120 г

Листы нори – 5 шт.

Сливочный сыр – 300 г

Рисовый уксус – 50 мл

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

А также: васаби, имбирь, соевый соус.

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Приготовление роллов «Филадельфия»:

Смешать уксус, соль и сахар.

Уксусный маринад подогреть.

Добавить в отварной рис.

Нарезать огурец и авокадо соломкой.

Мокрыми руками выложить рис на нори тонким слоем.

Перевернуть нори рисом вниз.

Выложить сыр, авокадо, огурец.

С помощью коврика свернуть ролл трубочкой.

Обернуть рис красной рыбой.

Нарезать роллы мокрым ножом.

Подавать с имбирем, васаби и соевым соусом.

Приятного аппетита!

Video: Пошаговое приготовление идеальных роллов Филадельфия! Николай Ротар поделился рецептом, с японских роллов «Филадельфия», с которыми справится каждый!