Гороховый суп – это одно из любимых блюд всех мужчин Украины. Возможно, не все женщины разделяют их мнение, но многие умеют готовить безупречно. А вот о существовании холодного супа из гороха мало кто знает, поэтому кулинарный эксперт Эктор Хименес-Браво с радостью вам поможет освоить новое блюдо для ваших вторых половинок.

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Ингредиенты:

Зеленый горошек – 500 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Лук – 1 шт.

Мята рубленая – 1 ст.

Овощной бульон – 500 мл

Натуральный питьевой йогурт – 300 мл

Обжаренные кедровые орешки – 50

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Приготовление:

В кастрюле разогрейте масло на средней температуре, потом добавьте измельчённый лук и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте горох, помешивайте и обжаривайте еще минуты 3. После этого влейте овощной бульон, доведите до кипения, уменьшите температуру и кипятите на протяжении 5 – 8 минут, пока горошек станет мягким и сочным. Добавьте мяту, измельчите суп блендером. В большую миску перелейте готовую гороховую смесь, добавьте нежирный натуральный йогурт и немного кедровых орешков. Охладите в холодильнике. После этого холодный гороховый суп можно подавать. Украсьте его кедровыми орешками и измельчённой мятой.

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