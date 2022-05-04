Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского

04.05.2022

Лучший суп для жарких дней – конечно же, окрошка! Известный украинский актёр Владимир Горянский презентовал оригинальный рецепт окрошки с раковыми шейками! Пошаговый рецепт – в нашем материале.

vlcsnap-2017-05-02-14h37m15s218
Ингредиенты:

  • Раки – 10–15 шт.
  • Квас хлебный – 1 л
  • Огурцы свежие – 3 шт.
  • Укроп – пучок
  • Петрушка – пучок
  • Яйцо варёное – 3 шт.
  • Сметана – 200 г
  • Хрен – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу

Больше по теме: Венгерский диетический суп-пюре со шпинатом

vlcsnap-2017-05-03-13h39m34s132

Приготовление:

  1. Раков промыть в проточной воде. Особенно тщательно панцири и ножки, именно там скапливается ил и грязь, которая впоследствии предает мясу неприятный речной привкус. Панцири хорошо очищаются зубной щёткой.
  2. Закипятить воду. Добавить половину зелени. Добавить раков в кипящую воду. Варить 12–15 минут, их готовность определяют по цвету, готовые раки становятся ярко-красными. После того, как раки сварились, кастрюлю накрывают крышкой и настаивают 10–15 минут, мясо становится мягким, но не разваривается.
  3. Почистить раков. Для рецепта понадобятся только раковые шейки.
  4. Очистить огурцы от кожицы и нарезать их кубиком.
  5. Измельчить остатки зелени.
  6. Нарезать яйца кубиком.
  7. Сметану взбить с хреном, добавить квас, перемешать.
  8. Залить смесью  нарезанные ингредиенты.  Добавить соль и перец.

Больше по теме: Суп-пюре с морковью: пошаговый рецепт

Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ

Video: Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского

Окрошка: рецепт с раковыми шейками готовится с квасом, хреном и сметаной. Окрошка с раковыми шейками получается вкусной и необычной на вкус. Подробный рецепт в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить