Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского
04.05.2022
Лучший суп для жарких дней – конечно же, окрошка! Известный украинский актёр Владимир Горянский презентовал оригинальный рецепт окрошки с раковыми шейками! Пошаговый рецепт – в нашем материале.
Ингредиенты:
- Раки – 10–15 шт.
- Квас хлебный – 1 л
- Огурцы свежие – 3 шт.
- Укроп – пучок
- Петрушка – пучок
- Яйцо варёное – 3 шт.
- Сметана – 200 г
- Хрен – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
Больше по теме: Венгерский диетический суп-пюре со шпинатом
Приготовление:
- Раков промыть в проточной воде. Особенно тщательно панцири и ножки, именно там скапливается ил и грязь, которая впоследствии предает мясу неприятный речной привкус. Панцири хорошо очищаются зубной щёткой.
- Закипятить воду. Добавить половину зелени. Добавить раков в кипящую воду. Варить 12–15 минут, их готовность определяют по цвету, готовые раки становятся ярко-красными. После того, как раки сварились, кастрюлю накрывают крышкой и настаивают 10–15 минут, мясо становится мягким, но не разваривается.
- Почистить раков. Для рецепта понадобятся только раковые шейки.
- Очистить огурцы от кожицы и нарезать их кубиком.
- Измельчить остатки зелени.
- Нарезать яйца кубиком.
- Сметану взбить с хреном, добавить квас, перемешать.
- Залить смесью нарезанные ингредиенты. Добавить соль и перец.
Больше по теме: Суп-пюре с морковью: пошаговый рецепт
Читайте нас также в Viber і Telegram СТБ
Video: Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=