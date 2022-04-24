Аренда жилья во время войны: как не стать жертвой мошенников

Надійні поради: Как беженцам арендовать жилье и не наткнуться на мошенников?
С началом полномасштабной войны многим украинцам пришлось покинуть свои дома и искать убежища в более безопасных регионах страны. Однако мошенники не спят и даже в такое тяжелое время пытаются нажиться на людях. В новой рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре» Надежда Матвеева рассказала о том, как уберечь себя от мошенников при поиске жилья.
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Вы решили уехать из зоны боевых действий и планируете арендовать квартиру? Помните о трех наиболее популярных схемах «разводов»:
- Мошенник снимает чужую квартиру на сутки, представляется хозяином и сдает ее на долгий срок.
- Требует предоплату на карту за фейковое жилье и исчезает с деньгами.
- Сдает квартиру по низкой цене, а через месяц резко поднимает оплату.
Что в поведении владельца должно вас насторожить?
- Отказывается показать документы на квартиру.
- Очень спешит сдать жилье.
- Предлагает заниженную цену.
- Не хочет подписывать договор.
- Не может ответить на простые вопросы о последнем ремонте или инфраструктуре района.
4 главных правилах безопасности при поиске жилья:
- При просмотре объявления обращайте внимание на оригинальность фотоснимков и их размеры. Проверьте фотографии с помощью поисковой системы (нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Найти картинку»). Возможно, вы узнаете, что одна квартира «сдается» сразу в нескольких городах.
- Не перечисляйте задаток на карту, если не видели квартиру.
- Осмотрев жилье, попросите владельца показать документы на квартиру и паспорт.
- Оформите официальный договор, прописав срок и цену аренды.
Берегите себя и свои деньги!
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