Даже в такое тяжелое для Украины время аферисты не пренебрегают любой возможностью нажиться на чужом горе. И к сожалению, нередко их жертвами становятся украинцы, разыскивающие в отчаянии собственных родственников. Если вы тоже ищете близкого человека и хотите знать, как при этом не попасть на мошенников, ― читайте рекомендации Надежды Матвеевой в рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре».

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Во время войны легко потерять родственников. Кто-то находится на территории, где ведутся бои, а кто-то не выходит на связь после эвакуации. Разыскивая родных, помните: вашей бедой могут воспользоваться мошенники. Вот «Надійні поради», как не стать жертвой аферистов:

Разыскивайте пропавших с помощью официальных структур . Публикуя в интернете объявления со своим номером телефона, вы сообщаете его мошенникам, которые могут потребовать деньги за помощь.

Не можете ждать, решили бросить клич в соцсетях? Пишите для контакта номер телефона наиболее уравновешенного родственника . Лучше мужчины. Как играть на эмоциях мамы или жены, мошенники хорошо знают.

Не оставляйте в интернете больше фактов, чем это нужно . Именно знанием подробностей мошенники шокируют родственников, когда требуют деньги.

Самый популярный способ развода ― ночной звонок . Сложно собрать мысли в кучу, когда в трубку кричат, что родственник ранен в подвале, где нет связи, и нужны деньги на лекарства. Или в плену, где его пытают, поэтому немедленно платите выкуп. Не паникуйте! Попросите, чтобы собеседник назвал полное имя и фамилию родственника, дату его рождения . Пусть расскажет, где и при каких условиях произошло несчастье.

Попросите, чтобы вашему близкому человеку дали трубку . Под предлогом искажающей голос плохой связи мошенник может говорить от имени родственника. Спросите что-нибудь очень личное . Или наоборот: назовите общего знакомого неправильно. Следите за реакцией собеседника.

Ни в коем случае не перечисляйте деньги сразу . Скажите, что нужно время, чтобы собрать сумму. Соврите, что прихватило сердце. Используйте паузу, чтобы подумать, посоветоваться, обзвонить всех, кто может что-нибудь знать.

Позвоните самому якобы пленнику или раненому . Есть случаи, когда мошенники разводили родственников в то время, когда герой переговоров спокойно спал в соседней комнате.

Если ваш родственник находится в опасной зоне, договоритесь о слове-пароле . Это поможет уберечься от мошенников в будущем.

И главное. Как бы ни угрожали аферисты, не ведите с ними переговоры самостоятельно. Обращайтесь в соответствующие структуры ― в полицию, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или Центр противодействия дезинформации.

Будьте бдительны!

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