В понедельник, 25 апреля, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» — 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, которые обратились за помощью к ним.

В понедельник в новом выпуске «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

что делать, если сформировалась ложная привычка беспрерывно читать новости;

как научиться просить и принимать помощь;

как создать состояние психологического комфорта у ребенка в чужой среде;

как помочь ребенку учиться дистанционно.

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чат в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомога психолога» 25 апреля в 19:45 на СТБ!

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