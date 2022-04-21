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Надійні поради: Как во время войны выжить с минимальным набором продуктов

21.04.2022

В Украине с 24 февраля продолжается полномасштабное вторжение войск российской федерации. Десятки магазинов не работают, невзирая на то, что большинство территории Украины возвращается к жизни. Поэтому в новой рубрике «Надійні поради» от «Все буде добре» ведущая Надежда Матвеева рассказала, как продукты лучше держать дома во время войны и что готовить, чтобы быстро, вкусно и долго хранилось.

Продукты во время войны: какие продукты купить чтобы выжить

Какими продуктами запастись на время войны

«Продукты, которые нужно брать в укрытие, должны быть калорийными, чтобы человек не был голоден. Берите с собой в рюкзак еду длительного хранения на 3 дня», ― говорит Надежда.

Важно иметь с собой следующие группы продуктов:

  • Сухари, хлебцы, каши, сухофрукты, хлопья и печенье. Сухари насушите прямо сегодня и запаситесь ими.
  • Консервированное сало, орехи, кондитерские изделия.
  • Мясные, рыбные или бобовые консервы, готовое вяленое мясо.

«Не забудьте о детском питании, если у вас есть маленькие дети. Воду берите обычную несладкую. Заменить ее можно пастеризованным молоком или консервированным соком», ― добавила телеведущая.

На ладонь помещается 100 г консервов. А размером с кулак ― 200 граммов каши или сухарей. Этого минимально достаточно в день для одного взрослого человека, чтобы сохранить здоровье.

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Что приготовить из продуктов, которые есть дома у каждого

Из продуктов можно легко и быстро приготовить, как выпечку, так и другие продукты, имеющие долгий срок хранения.

Быстрые постные лепешки вместо хлеба: рецепт

Время приготовления – 15 минут.

Ингредиенты:

  • мука;
  • щепотка соли;
  • кипяток.

Способ приготовления: 

  1. Смешать муку, щепотку соли и кипяток.
  2. Замесить и раскатать тонкое тесто.
  3. Выпекать лепешки по 1-2 минуты с каждой стороны.

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Витаминные злаковые батончики: рецепт

Время приготовления – 2, 5 часов.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья;
  • мед;
  • сливочное масло;
  • орехи, семена, изюм — на выбор.

Способ приготовления:

  1. Просушить на сковороде овсяные хлопья.
  2. Растопить немного меда и сливочное масло.
  3. Смешать просушенные хлопья с медовой смесью, добавить на выбор орехи, семена, изюм (еще можно цукаты, чернослив, курагу, шоколад – что есть).
  4. Переложить на пергамент, поставить в холодильник на 2 часа.
  5. Нарезать на батончики.

Такие продукты долго не портятся и хорошо утоляют голод.

Без огня можно приготовить, например, гречку или кус-кус. Достаточно залить холодной водой, дать несколько часов набухнуть, и каша будет готова.

«Пока есть время, можно заморозить хлеб или другую готовую еду. Так она прослужит вам подольше, и ее не нужно будет готовить. И помните: мы победим и все будет Украина», ― подбадривает ведущая СТБ.

Video: Надійні поради: Как во время войны выжить с минимальным набором продуктов

Список продуктов которые помогут выжить в случае войны. Какими продуктами стоит запастись украинцам во время войны - обсуждаем в рубрике Надійні поради в студии Все буде добре

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