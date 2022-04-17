Как защитить дом от нападения мародеров во время войны | Все буде добре

Как защитить жилище от воров и мародеров во время войны? Держите надежные советы от ведущей «Все буде добре» на СТБ Надежды Матвеевой для жителей многоэтажек.

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Как защитить жилище от воров и мародеров во время войны:

Создайте чат дома. Обменяйтесь с соседями контактами. Назначьте дежурных и ответственных за безопасность. Каждый день делайте обход всего дома и двора.

Узнайте телефоны штаба ТРО и горячих линий местных ОГА. Если в доме остались только женщины – примите к обходу представителей ТРО.

Проверяйте крышу, подвалы, лестничные клетки на посторонние, подозрительные предметы. Мусорный пакет, строительный мешок или детская игрушка могут содержать взрывчатку. Если такое подозрение, не трогайте его, отойдите на безопасное расстояние (минимум 200 метров), вызывайте полицию.

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Проверяйте машины у дома. Визитки на лобовом стекле, куски картона в дверях авто могут быть метками для мародеров или автоворов. Попросите владельцев, которые не уехали, убрать из салонов все ценные вещи.

Проверяйте квартиры на метки домушников. Это могут быть рекламные флаеры на дверях, нарисованные крестики, прозрачный скотч на замочной скважине, чипсы под ковриком, монеты в дверной щели и т.д. Убирайте все, что может указать ворам на отсутствие владельца.

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Не открывайте двери незнакомцам , представляемым волонтерами или представителями силовых, эвакуационных и коммунальных структур, даже при наличии соответствующих документов. Перепросите в чате дома, позвоните в ШТАБ ТРО или горячие линии местных ОГА.

Не впускайте чужих в подъезды. Не стесняйтесь переспрашивать у неизвестных людей, что они делают у вашего дома. Сейчас активизировались воры металла и счетчиков из подвалов. Выключите домофоны. Используйте только магнитные ключи. В случае размагничивания ключа – обратитесь за помощью в чат дома.

Не говорите лишнего. Любые вопросы чужого человека (например, кто из соседей еще не уехал) должны вас насторожить.

Если нужно спуститься в укрытие, закрывайте в квартире окна и двери. Особенно, если живете на первом или втором этаже. Желательно также перекрыть газо-, электро- и водоснабжение.

Берегите себя и свой дом!

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