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Постные супы: рецепты на каждый день

16.04.2022

В Великий пост верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Но это не повод переходить на салатики и варёную картошку. Ведь картошку можно сварить с чем-нибудь еще и поститься в Великий Пост 2022 без вреда для здоровья! Предлагаем вкусные постные супы от экспертов «Все буде добре».

овощной суп

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Гороховый постный суп

Густой суп из гороха и картофеля будет сытным даже без добавления копчёностей, что характерно, например, для гуцульской кухни.

Постные супы

Ингредиенты:

  • картофель – 2–3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • горох – полстакана;
  • вода – 3 стакана;
  • растительное масло – по вкусу;
  • петрушка – по вкусу;
  • соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Горох залить водой и оставить на ночь (до 12 часов).
  2. Набухший горох отваривать в течение полутора часов, если целый, или 45 минут, если крупа подроблена на половинки.
  3. Добавить к гороху мелко нарезанный картофель.
  4. Лук довольно мелко нарезать. Натереть морковь на крупной тёрке. Обжарить на сковороде с растительным маслом.
  5. Обжаренные овощи добавить в суп, посолить, поперчить и варить до мягкости картофеля. Посыпать зеленью.

Постный борщ с добавлением чернослива

Если вы ищете постные супы на каждый день, вы не можете обойти вниманием варианты борщей без мяса. Чернослив в данном рецепте придаёт пикантную нотку и значительно улучшает поскудневший без мяса вкус.

Великий Пост

Ингредиенты:

  • капуста – 200 г;
  • запечённая свёкла – 200 г;
  • чернослив – 200 г;
  • морковь – 50 г;
  • томатная паста – 2 ст. л.;
  • репчатый лук – 100 г;
  • картофель – 300 г;
  • растительное масло – 30 г;
  • грецкие орехи– 1 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель очистить, нарезать соломкой. Залить кипятком и отварить до готовности.
  2. Свёклу, морковь очистить, пошинковать. Лук нарезать мелко. Пассеровать на растительном масле в течение двух минут, влить томатную пасту и продолжить ещё две минуты.
  3. Добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту к картошке, посолить, довести до кипения и варить ещё 5–10 минут.
  4. Чернослив отварить отдельно и добавить в каждую порцию при подаче несколько слив вместе с отваром. Украсить мелко порезанной зеленью и толчёными грецкими орехами.

Чесночно-томатный постный суп

Очень интересным и аппетитным нам кажется пряный постный суп из чеснока и томатов. Специи – это действительно выход превратить простые постные супы в шедевры кулинарии.

постные супы

Ингредиенты:

  • чеснок – 1 головка;
  • помидоры (крупные) – 2 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • паприка сушёная – 1 ч. л.;
  • кориандр (цельный) – 2 ч. л.;
  • сушёный тимьян – ½ ч. л.;
  • овощной бульон или вода – 2 ст.;
  • лук репчатый – 1 маленькая головка;
  • соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 200 °C.
  2. Разрезать неочищенную головку чеснока пополам поперёк зубчиков. Разрезать на две части  помидоры.
  3. Выложить помидоры и чеснок на противень, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать до мягкости чеснока (примерно полчаса).
  4. Очистить лук от кожуры, мелко нарезать и поджарить в кастрюле на оливковом масле в течение двух минут.
  5. Печёный чеснок выдавить из кожуры в кастрюлю с поджаренным луком, добавить помидоры.
  6. Залить в кастрюлю горячий овощной бульон или воду и поставить на огонь. Довести до кипения на большом огне, затем убавить до среднего.
  7. Добавить кориандр, паприку, тимьян, соль и перец. Довести до кипения, кипятить три минуты. Выключить.
  8. Немного остывший суп превратить в пюре блендером. При подаче можно украсить зеленью.

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