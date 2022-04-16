Постные супы: рецепты на каждый день
В Великий пост верующие не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Но это не повод переходить на салатики и варёную картошку. Ведь картошку можно сварить с чем-нибудь еще и поститься в Великий Пост 2022 без вреда для здоровья! Предлагаем вкусные постные супы от экспертов «Все буде добре».
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Гороховый постный суп
Густой суп из гороха и картофеля будет сытным даже без добавления копчёностей, что характерно, например, для гуцульской кухни.
Ингредиенты:
- картофель – 2–3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- горох – полстакана;
- вода – 3 стакана;
- растительное масло – по вкусу;
- петрушка – по вкусу;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Горох залить водой и оставить на ночь (до 12 часов).
- Набухший горох отваривать в течение полутора часов, если целый, или 45 минут, если крупа подроблена на половинки.
- Добавить к гороху мелко нарезанный картофель.
- Лук довольно мелко нарезать. Натереть морковь на крупной тёрке. Обжарить на сковороде с растительным маслом.
- Обжаренные овощи добавить в суп, посолить, поперчить и варить до мягкости картофеля. Посыпать зеленью.
Постный борщ с добавлением чернослива
Если вы ищете постные супы на каждый день, вы не можете обойти вниманием варианты борщей без мяса. Чернослив в данном рецепте придаёт пикантную нотку и значительно улучшает поскудневший без мяса вкус.
Ингредиенты:
- капуста – 200 г;
- запечённая свёкла – 200 г;
- чернослив – 200 г;
- морковь – 50 г;
- томатная паста – 2 ст. л.;
- репчатый лук – 100 г;
- картофель – 300 г;
- растительное масло – 30 г;
- грецкие орехи– 1 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Картофель очистить, нарезать соломкой. Залить кипятком и отварить до готовности.
- Свёклу, морковь очистить, пошинковать. Лук нарезать мелко. Пассеровать на растительном масле в течение двух минут, влить томатную пасту и продолжить ещё две минуты.
- Добавить пассерованные овощи и нашинкованную капусту к картошке, посолить, довести до кипения и варить ещё 5–10 минут.
- Чернослив отварить отдельно и добавить в каждую порцию при подаче несколько слив вместе с отваром. Украсить мелко порезанной зеленью и толчёными грецкими орехами.
Чесночно-томатный постный суп
Очень интересным и аппетитным нам кажется пряный постный суп из чеснока и томатов. Специи – это действительно выход превратить простые постные супы в шедевры кулинарии.
Ингредиенты:
- чеснок – 1 головка;
- помидоры (крупные) – 2 шт.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- паприка сушёная – 1 ч. л.;
- кориандр (цельный) – 2 ч. л.;
- сушёный тимьян – ½ ч. л.;
- овощной бульон или вода – 2 ст.;
- лук репчатый – 1 маленькая головка;
- соль, перец – по вкусу
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Приготовление:
- Разогреть духовку до 200 °C.
- Разрезать неочищенную головку чеснока пополам поперёк зубчиков. Разрезать на две части помидоры.
- Выложить помидоры и чеснок на противень, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать до мягкости чеснока (примерно полчаса).
- Очистить лук от кожуры, мелко нарезать и поджарить в кастрюле на оливковом масле в течение двух минут.
- Печёный чеснок выдавить из кожуры в кастрюлю с поджаренным луком, добавить помидоры.
- Залить в кастрюлю горячий овощной бульон или воду и поставить на огонь. Довести до кипения на большом огне, затем убавить до среднего.
- Добавить кориандр, паприку, тимьян, соль и перец. Довести до кипения, кипятить три минуты. Выключить.
- Немного остывший суп превратить в пюре блендером. При подаче можно украсить зеленью.