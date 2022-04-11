Вкусные постные десерты и выпечка готовятся без добавления продуктов животного происхождения. Они подойдут тем, кто решил соблюсти Великий пост, и тем, кто придерживается веган-диеты постоянно. Эксперты «Все буде добре» знают топ-5 таких рецептов! Подробнее – в материале.

Пасха 2022

Всё ещё дискуссионным продуктом является мёд. Но современные духовники говорят, что мёд допустим и полезен, тем более, он по сути в большей степени является пыльцой растений. Мы вспомнили о нём к тому, что им можно заменить указанные в рецептах сиропы, которые не всегда просто найти.

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Банановые булочки

Бананы можно использовать для замены яиц при замешивании почти любого теста. Используйте этот лайфхак не только в пост. Воспользуйтесь, к примеру, рецептом банановых оладий.

Ингредиенты:

бананы – 2 шт.;

семена льна – 2 ст. л.;

растительное масло – 2 ст. л;

пшеничная мука– 1 ½ ст.;

пекарский порошок – 2 ч. л.;

соль – ¼ чайной ложки;

вода – 3 ст. л.;

ореховая крошка – ¼ стакана.

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 °C. Сухой лён замочить в 3 ст. л. кипятка до образования слизи. Пюрировать бананы. Добавить растительное масло и льняную кашу. Смешать сухие ингредиенты: просеянную муку, хлопья, порошок, соль, орехи. Добавить к сухим ингредиентам банановое пюре. Замесить тесто. Оно должно быть таким, чтобы не прилипало к рукам. Противень выстелить пергаментом и смазать растительным маслом. Кладите на него булочки, вылепленные влажными руками – берите на каждую примерно полторы ст. л. теста. Украсить булочки овсяными хлопьями и отправить в духовку на 20–25 минут.

Кукурузное печенье с добавлением миндаля

Попробуйте приготовить печенье на более диетической муке, чем пшеничная. Кстати, у нас есть рецепт блинов на кукурузной муке. Вспомните о нём, когда пост закончится.

Ингредиенты:

кукурузная мука – 150 г;

грецкие орехи – 50 г;

миндаль – 50 г;

арахис – 50 г;

тёмный изюм – 50 г;

инжир – 50 г;

сироп из топинамбура – 50 мл;

виноградное масло – 2 ст. л.;

вода – ½ стакана;

разрыхлитель – ⅓ чайной ложки.

Приготовление:

Разогреть духовку до 160 °C. Измельчить орехи при помощи ножа или специальной насадки в блендере. Добавить муку, изюм, порезанный или измельчённый инжир, семена льна и кунжута, сироп или сахар, масло, воду, соду или разрыхлитель. Замесить тесто. Выложить на противень столовой ложкой, поставить в духовку на 20 минут.

Сладкий пирог из белой фасоли

Оригинальные постные десерты можно приготовить и вовсе не используя муку. Пирог из фасоли готовится долго, но зато какой интересный!

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Ингредиенты:

белая фасоль – 250 г;

овсяные хлопья – 150 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

яблоко – 1 шт.;

сироп агавы – 2 ст. л.;

корица – по вкусу;

ваниль – щепотка.

Приготовление:

Фасоль замочить на ночь и отварить до готовности. Немного остудить. Разогреть духовку до 180 °С. Соединить все ингредиенты и измельчить в блендере. Застелить противень пекарской бумагой, ровным слоем выложить тесто. Выпекать 30 минут.

Лимонный джем-мармелад

Если вы предпочитаете постные рецепты без выпечки, предлагаем сварить густое лимонное варенье, которое можно намазывать на уже готовые диетические хлебцы или просто есть ложкой.

Ингредиенты:

лимоны – 700 г;

вода – 4 ст.;

сахар – 4 ст.

Приготовление:

Разрежьте лимоны на 4 части крест-накрест. Семечки извлеките. Замотайте в марлю. Тонко нарежьте лимоны и переложите в большую кастрюлю. Добавьте воду и марлю с семечками и оставьте при комнатной температуре на сутки. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и, не закрывая, варите примерно 45 минут, пока содержимое не уварится до объёма 4 стаканов. Добавьте сахар, варите примерно 15 минут, постоянно помешивая и снимая пенку. Мармелад готов, когда джем застывает на холодном блюдце. Разложите по стерилизованным банкам, оставляя немного места сверху, и плотно закройте крышкой.

Тыквенная запеканка с клюквой

Специально для любителей тыквы публикуем рецепт запеканки.

Ингредиенты:

тыква мускатная – 1 шт.;

яблоко – 2 шт.;

коричневый сахар – ½ ст.;

клюква – 60 г;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

мускатный орех молотый – ½ ч. л.

масло – для смазывания формы.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите тыкву от кожицы и семян и порежьте небольшими кубиками. Яблоки очистите от сердцевины и порежьте небольшими кусочками. Выложите кусочки тыквы в смазанную маслом стеклянную форму ровным слоем. Сверху выложите яблоки и посыпьте клюквой. Смешайте сахар, муку, соль и мускатный орех. Посыпьте яблоки. Капните чуть-чуть масла без запаха. Запекайте 50–60 минут, пока тыква, яблоки и клюква не размягчатся.

Вкусные постные десерты доказывают, что пост не страдание, а всего лишь ограничение. Такие блюда полезнее «стандартных», возьмите рецепты себе на заметку.

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