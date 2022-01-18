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Маска для обветренной кожи лица от чемпионки по фигурному катанию

18.01.2022

Что делать, если обветрилось лицо? Ведь в сезон холодов  кожа всегда более чувствительная и легко поддается обветриванию. Шелушения не только делают кожу лица некрасивой, но и доставляют дискомфорт, болезненные ощущения. Проблему быстро решит маска для обветренной кожи лица из белокочанной капусты. Рецептом поделилась чемпионка по фигурному катанию Надежда Фроленкова.

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Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста – ¼ шт.
  • Петрушка – 2–3 вет.
  • Желток – 1 шт.
  • Оливковое масло – 1 ч. л.
  • Запаренная овсяная мука – 1 ч. л.

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Приготовление:

  1. Отварить четверть капусты, затем смешать с петрушкой.
  2. Измельчить капусту и петрушку в блендере до однородной массы.
  3. В готовую смесь добавить желток, оливковое масло и запаренную овсяную муку.
  4. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Советы по применению:

  1. Нанести на очищенную кожу лица, оставить на 15–20 минут.
  2. Затем удалить маску салфетками, ополоснуть лицо теплой водой.
  3. Повторять процедуру в течение 3 дней, утром и вечером.
  4. Хранить средство на нижней полке холодильника до 3-х дней.

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Video: Маска для обветренной кожи лица от чемпионки по фигурному катанию

Обветрилось лицо? Что делать, рассказала чемпионка по фигурному катанию. Маска для обветренной кожи лица спасет вас

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