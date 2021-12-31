Хотите, чтобы все ваши мечты и желания сбывались? Экстрасенс Алёна Курилова советует следовать магическим ритуалам, а психолог Александр Иванов утверждает, что загадывать желания нужно по определенным техникам. Как правильно загадать желание на Новый год 2022, читайте в нашем материале.

Техника № 1. 21 день

Самый распространенный метод имеет название «21 день». Чем больше мы повторяем желание, тем больше мы на нем концентрируемся. Необходимо записывать свое желание в тетрадку 21 раз подряд на протяжении 21 дня. Важно записывать со всеми подробностями и с конкретно установленными сроками. Это не обязательно должно быть объемное сочинение, можно и маленькое, но детальное. Также, на ваше усмотрение, можно один день писать о своем желании, а на другой день рисовать, чтобы визуализировать его. После не открывать эту тетрадку, пока мечта не исполнится.

Техника № 2. 20

Нумерология – это древняя наука про цифры. С помощью числовых приемов можно привлечь в свою жизнь удачу. Поэтому, чтобы желание сбылось, нужно вслух говорить время, за которое вы хотите, чтоб оно осуществилось. Например, цифра 2 умножает наши силы, а 0 сводит на нет силу противодействия. Так что если постоянно повторять число 20, то вы в разы ускорите осуществление вашего желания.

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Техника № 3. Сила эмоций

Эта техника связана непосредственно с нашими эмоциями. Для того чтобы желание исполнилось, необходимо загадывать его в момент эмоциональной вспышки. Тогда снимаются психологические блоки и желание фиксируется в нашем подсознании. Следует помнить, что не стоит загадывать желание, когда вас переполняют негативные эмоции: так оно может осуществиться вместе с ними.

Техника № 4. Бутылка судьбы

Еще один интересный метод для реализации вашего желания. Напишите его на листке бумаги и положите в бутылку. Также можно использовать картинку или вещь, которая символизирует вашу мечту. После этого нужно плотно закрыть бутылку крышкой. Проделанная работа говорит о том, что вы зафиксировали свое желание на уровне подсознания и отпустили его, а мозг начинает двигаться к поставленной цели.

Постарайтесь сконцентрироваться на том, что вы действительно хотите, и помните: прежде чем загадывать желание, нужно поблагодарить за то, что уже имеете, и пообещать что-то взамен.

Пусть в новом году сбудутся все ваши мечты!

Video: Как правильно загадывать желание на Новый Год: советы экспертов Хотите, чтобы все ваши мечты и желания сбывались? Экстрасенс Алёна Курилова и психолог Александр Иванов дадут полезные советы, как правильно загадать желание на Новый год

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