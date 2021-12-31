Новый год – это праздник настоящего волшебства, который ассоциируется не только с застольем и ожиданием боя курантов, но и весельем в компании самых близких! Как наполнить новогоднюю ночь в 2022 году яркими впечатлениями и незабываемыми конкурсами? В этом вам помогут разнообразные новогодние игры для компании, о которых мы подробнее расскажем в нашем материале.

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Предсказания в надувных шарах. Вы можете украсить комнату праздничными шариками, предварительно спрятав в них пожелания на наступающий 2021 год. Каждый, кто входит в комнату, наугад выбирает себе шар и после 00:00 узнает, что же именно его ждет!

Пожелания в мешочках. Выберите два человека: одному из них вручите мешочек с пожеланиями, а другому – с именами всех присутствующих. Так, каждый из них будет зачитывать имя и пожелание на год. Не забывайте, что все пожелания должны быть позитивными и веселыми!

Игра «Новогодние атрибуты». Каждый по очереди называет по одному новогоднему атрибуту (Дед Мороз, Снегурочка, елка, мандарины, гирлянды и прочее). Тот, у кого закончатся все варианты, выбывает из игры, получая символическое наказание. Ну, а для победителя стоит подготовить приз!

Игра «Снайперские снежки». Сделайте из ваты снежки и подготовьте емкости, в которые их можно будет бросать. Поделите компанию на две команды (или больше, в зависимости от количества человек). Поставьте емкости на удобное расстояние. Команды получают по определенному количеству шариков (например, по одному для каждого человека) и пытаются по очереди попасть в предлагаемую цель. Команда-победитель получает приз или загадывает желание соперникам.

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Игра «Тост по алфавиту». По очереди каждый произносит пожелание своим друзьям в алфавитном порядке. Если кто-то не может придумать тост на определенную букву, то проигрывает, получая задание от своих друзей.

Игра «Крокодил». Без помощи звуков один из компании показывает слово или пословицу, которое остальные должны угадать. Будет, здорово, если вы выберете именно новогоднюю тематику. Тот, кто отгадает слово, будет показывать следующим. А загадывает тот, кто показывал предыдущее задание.

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Игра «Новогодние новости». Вам необходимо подготовить таблички для всех участников с набором слов, не связанных друг с другом. После того как каждый получит свою табличку, ему необходимо как можно быстрее придумать новости с указанными словами. В итоге вы получите очень смешные новогодние истории.

Игра «Веселые рисунки». На большом картонном листе проделайте два отверстия для рук. Игроки должны будут нарисовать кисточкой Снегурочку, Деда Мороза или новогоднюю елку, продев руки в эти отверстия. При этом участникам не будет видно, что они рисуют. Приз получит самый талантливый художник.

Игра «Подарок судьбы». В доме при входе вешают мешок, куда каждый гость кладет небольшой подарок. В разгар вечера Дед Мороз и Снегурочка наугад вынимают оттуда подарки для каждого. Как вариант, они могут потребовать взамен выполнить какое-то веселое задание.

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