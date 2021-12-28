Зимой, перед каждым выходом на улицу, нас преследуют мысли о том, как уберечься от травм в гололед. Поэтому мы подготовили действенные решения, которые помогут вам не скользить в холодное время года. Вы узнаете, как справиться с гололедом: эксперты «Все буде добре» рассказали о проверенных методах. Кроме того, они привели популярные в интернете, но абсолютно бессмысленные в реальной жизни, способы защиты от скольжения.

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Эффективные методы борьбы с гололедом:

Профилактика от скольжения. Самым популярным решением оказалась профилактика от скольжения — «резиновая наклейка», которую ставят в обувных мастерских. Стоимость такой «модернизации» составляет 100-120 гривен, но прослужит она только один сезон. Протестировав этот метод на себе, наши эксперты ощутили некое торможение на льду, но на все 100% он не защищает.

Накладки с шипами. Используя резиновые накладки на обувь с шипами, вы точно никогда не упадете. Кроме того, привлекает их доступная цена — от 70 гривен -и возможность использования несколько сезонов подряд. Но есть и минусы у этого способа: такие накладки достаточно сложно обувать, и они царапают напольные покрытия в помещении. К тому же, эстетически накладки выглядят не привлекательно и портят внешний вид обуви.

Наждачная бумага. Этот метод признан экспертами самым эффективным и доступным, стоимостью в 15-20 гривен. Все, что вам понадобиться сделать, это:

1. Вырезать трафареты по форме подошвы.

2. Обезжирить поверхность растворителем или спиртом.

3. Нанести клей для резины.

4. Приклеить наждачную бумагу, использовав камни 3-4 мм.

5. Положить груз внутрь обуви и оставить на сутки.

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Мифические методы защиты от гололеда:

Наши эксперты испытали на себе еще несколько интересных способов защиты от гололеда, но они оказались совершенно не эффективны. Будьте осторожны и не полагайтесь на эти сомнительные варианты:

Картофельный крахмал. Здесь все очень просто: нужно разрезать картошку пополам и натереть подошву обуви, предварительно обезжирив ее. Но, при первом же соприкосновении со льдом обувь скользит.

Терка. Некоторые «знатоки» рекомендуют натереть на мелкой терке подошву обуви, при этом утверждая, что структура обуви изменится и скольжение будет менее ощутимо. На самом же деле вы только испортите подошву обуви, а защиты от гололеда так и не будет.

Песок. На подошву обуви следует нанести клей и посыпать сверху песком, после — обязательно дать высохнуть. Но, этот метод тоже оказался неэффективным, поскольку песок осыпается, и подошва имеет первоначальный вид.

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