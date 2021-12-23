Узнайте, как сделать чай из хурмы, в мастер-классе Амадора Лопеса. Этот волшебный напиток не только порадует вас непревзойденным вкусом, но и укрепит иммунитет, защитит от простуды. Читайте рецепты полезного чая из хурмы в нашем материале!

Больше по теме: Облепиха с медом и грецкими орехами на зиму

Чай «Хурма с яблоками и мятой»

Для приготовления чая вам понадобятся:

Хурма

Листья мяты

Корень имбиря

Чабрец

Яблоко

Приготовление:

Яблоки нарежьте тонкими полосками. В стакан положите нарезанную хурму, несколько полосок нарезанного яблока. Срежьте кожицу с имбирного корешка, измельчите. В стакан добавьте нарезанный имбирь, чабрец, сушеные листочки мяты. Залейте кипятком, настаивайте 15 – 20 минут. Добавьте по желанию сахар или мед. Остудите.

Больше по теме: Как использовать пряности для приготовления десертов

Чай «Хурма с травами, специями и цитрусом»

Для травяного чая с цитрусом и специями возьмите:

Апельсин

Бадьян

Воду

Гвоздику

Хурму

Кардамон

Перец душистый

Корень лакрицы

Приготовление:

Подготовьте пряности: бадьян, перец душистый, кардамон. Отрежьте 1/3 апельсина. Бутоны гвоздики воткните в кожуру апельсина. Вскипятите воду в сотейнике. Поместите туда корень лакрицы, пряности с апельсином. Варите на небольшом огне в течение 1 минуты. Хурму нарежте и добавьте к пряностям. Продолжайте варить ещё 2 минуты. Снимите сотейник с огня. Накройте крышкой. Оставьте настаиваться в течение 15 минут. Пряный чай процедите. Подавайте в горячем, теплом или холодном виде.

Больше по теме: Как приготовить облепиху: 5 полезных рецептов

Video: Как сделать чай из хурмы: рецепты от Амадора Лопеса Амадор Лопес научит готовить вкусный чай из хурмы, который укрепит иммунитет и защитит от простуды. Читайте рецепты чая из хурмы в нашем материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.