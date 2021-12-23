Как сделать чай из хурмы: рецепты от Амадора Лопеса
23.12.2021
Узнайте, как сделать чай из хурмы, в мастер-классе Амадора Лопеса. Этот волшебный напиток не только порадует вас непревзойденным вкусом, но и укрепит иммунитет, защитит от простуды. Читайте рецепты полезного чая из хурмы в нашем материале!
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Чай «Хурма с яблоками и мятой»
Для приготовления чая вам понадобятся:
- Хурма
- Листья мяты
- Корень имбиря
- Чабрец
- Яблоко
Приготовление:
- Яблоки нарежьте тонкими полосками. В стакан положите нарезанную хурму, несколько полосок нарезанного яблока. Срежьте кожицу с имбирного корешка, измельчите.
- В стакан добавьте нарезанный имбирь, чабрец, сушеные листочки мяты.
- Залейте кипятком, настаивайте 15–20 минут. Добавьте по желанию сахар или мед. Остудите.
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Чай «Хурма с травами, специями и цитрусом»
Для травяного чая с цитрусом и специями возьмите:
- Апельсин
- Бадьян
- Воду
- Гвоздику
- Хурму
- Кардамон
- Перец душистый
- Корень лакрицы
Приготовление:
- Подготовьте пряности: бадьян, перец душистый, кардамон. Отрежьте 1/3 апельсина. Бутоны гвоздики воткните в кожуру апельсина.
- Вскипятите воду в сотейнике. Поместите туда корень лакрицы, пряности с апельсином. Варите на небольшом огне в течение 1 минуты.
- Хурму нарежте и добавьте к пряностям. Продолжайте варить ещё 2 минуты.
- Снимите сотейник с огня. Накройте крышкой. Оставьте настаиваться в течение 15 минут.
- Пряный чай процедите. Подавайте в горячем, теплом или холодном виде.
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Video: Как сделать чай из хурмы: рецепты от Амадора Лопеса
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