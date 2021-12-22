Курица в малиновом соусе: простой рецепт
22.12.2021
В материале вы узнаете, как подать курицу в соусе из малины, которая поразит вкусом ваших гостей. Новый рецепт курицы под соусом удивит своим необычным кисло-сладким вкусом, оставив легкое винное послевкусие… Курица с малиновым соусом станет вашим фирменным блюдом!
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Ингредиенты для курицы в соусе из малины с гарниром:
- курица – 1 шт.;
- петрушка – 3 веточки;
- рис длинный прожаренный, сваренный – 1 ст.;
- шампиньоны – 100 г;
- мята свежая – 2 веточки;
- Сухие травы (по вкусу) розмарин – 1 ст. л.;
- вода – 200 мл.;
- белое сухое вино – 100 мл.;
- соль, перец по вкусу.
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Для соуса:
- свежая малина –200 г.;
- сахар – 1 ст. л.;
- молотая корица – 1/2 ч. л.;
- молотый мускатный орех – 1/2 ч. л.;
- цедра лимона – 1 ч. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- красное вино – 2 ст. л.;
- сливочное масло – 50 г;
- перец чили – 14 стручка;
- молотый душистый перец, гвоздика, имбирь.
Для подачи курицы в соусе из малины на стол:
- малина (целые ягодки) – 100 г;
- перец чили – 3 стручка;
- базилик – 5 веточек;
- розмарин – 5 веточек.
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Приготовление курицы в соусе из малины:
- Проваренный рис смешать с сухими травами и измельченной свежей зеленью, шампиньонами, добавить соль, перец.
- Курицу посолить, поперчить, нафаршировать рисом, влить внутрь воду и белое сухое вино.
- Поставить курицу в рукаве для запекания в духовку, разогретую до 180 градусов на час.
- Периодически подливать воду в курицу, чтобы рис сварился.
- Для соуса малину взбить в блендере, процедить через марлю или сыто.
- Добавить в малиновое пюре сахар, специи, цедру лимона и лимонный сок, измельченный перец чили.
- Готовить на медленном огне 10 мин., добавив растительное масло и красное вино.
- Достать курицу из духовки, равномерно смазать малиновым соусом и поставить в духовку еще на 20 минут.
- Подавать курицу в соусе из малины целиком с гарниром, украсив свежей малиной и кисло-сладким малиновым соусом.
Приятного аппетита!
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