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Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый

17.12.2021

Хотите побаловать семью лакомством ко Дню святого Николая? Испеките пряники-николайчики в виде открыток. Оказывается, сделать это совсем несложно. Как приготовить вкуснейшие пряники ко Дню святого Николая? Узнайте пошаговый рецепт от «Все буде добре» в нашем материале!

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пряник ко дню святого Николая

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Сахарная пудра – 180 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Пакетик разрыхлителя
  • Сливочное масло – 3 ст. л.
  • Какао – 2 ст. л.

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Для декора:

  • Яйца
  • Сахарная пудра
  • Лимонный сок

Приготовление:

    1. Замесить тесто и оставить его два часа полежать.
    2. Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки.
    3. Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.
    4. Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру.
    5. Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок).
    6. Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень.
    7. Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком.
    8. Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями.
    9. Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть.
    10. Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.

Еще больше советов о том, как приготовить пряники ко Дню святого Николая — в видео! 

Video: Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый

Вкусные пряники ко Дню святого Николая можно приготовить в виде открыток! Смотрите, как приготовить пряники-николайчики на День святого Николая, и порадовать семью

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