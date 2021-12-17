Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый
17.12.2021
Хотите побаловать семью лакомством ко Дню святого Николая? Испеките пряники-николайчики в виде открыток. Оказывается, сделать это совсем несложно. Как приготовить вкуснейшие пряники ко Дню святого Николая? Узнайте пошаговый рецепт от «Все буде добре» в нашем материале!
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Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Сахарная пудра – 180 г
- Яйца – 2 шт.
- Пакетик разрыхлителя
- Сливочное масло – 3 ст. л.
- Какао – 2 ст. л.
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Для декора:
- Яйца
- Сахарная пудра
- Лимонный сок
Приготовление:
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- Замесить тесто и оставить его два часа полежать.
- Желтки взболтать в кружечке с небольшим количеством воды. Для смазывания пряников после выпечки.
- Белок взбить, добавить лимонного сока и постепенно всыпать просеянную сахарную пудру.
- Отделить больше половины жидкой массы. Оставшуюся глазурь довести до густоты, добавляя пудру.
- Эту массу выложить в плотный пакетик, отрезать маленький уголок – выйдет помадка для рисования контуров и орнаментов (можно использовать кондитерский мешок).
- Тесто для пряников раскатать, приложить бумажный шаблон и вырезать ножом прямоугольники. Посередине вырезать с помощью формочек для печенья рождественский мотив и перенести на смазанный противень.
- Выпекать в разогретой духовке 15-20 минут. После выпечки, когда пряник чуть-чуть остынет, смазать поверхность взболтанным желтком.
- Контуры пряника и внутреннего отверстия обвести подготовленной густой глазурью в пакетике волнистыми линиями.
- Когда высохнет, закрасить всю поверхность жидкой глазурью при помощи кисточки или шпателя. Дать высохнуть.
- Нарисовать узоры глазурью в кондитерском мешке.
Еще больше советов о том, как приготовить пряники ко Дню святого Николая — в видео!
Video: Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый
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