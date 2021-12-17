Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой
17.12.2021
Перед новогодними праздниками цены на искусственные елки всегда сумасшедшие. Узнайте, из чего сделать елку в домашних условиях, в мастер-классе Ольги Волковой. Это отличный способ не только сэкономить ваши деньги, а и отлично провести время вместе со всей семьей! Три оригинальных варианта, как сделать декоративную елку своими руками, уже в материале.
Елка из сосновых шишек
Вам понадобится:
- Картон – 1 лист А4
- Шишки сосновые – 11 штук (10 больших и 1 маленькая для верхушки елки)
- Прозрачный клей или лак для ногтей
- Краска (золотая) – 1 баллончик
- Блестки (сухие, золотые) – 1 баночка
- Кусачки
- Скотч
- Ножницы
- Клей «Горячий пистолет»
- Лопатка для нанесения блесток
Изготовление:
- Берем шишку и с помощью кусачек или острого ножа отделяем чешуйки.
- Затем нужно сделать каркас: берем картон, скручиваем его конусом и склеиваем стороны. Отрезаем лишние куски картона для ровного основания.
- С помощью клея «Горячий пистолет» (вместо него можно использовать ПВА) приклеиваем чешуйки по кругу, начиная с основания конуса. Каждую чешуйку следующего ряда клейте между нижними двумя, а не четко одну над другой.
- Когда в чешуйках будет весь конус, оставим его ненадолго подсохнуть.
- Переходим к покраске елки. Берем краску любого цвета, который нравится, и наносим на конус с чешуек.
- Наносим прозрачный клей или прозрачный лак для ногтей на края чешуек и посыпаем елку сухим блеском.
Елка из бумаги
Понадобится:
- Конус из картона формата А3 (зеленого цвета)
- Гофрированная бумага 2,5 м
- Трехслойные бумажные салфетки темно-зеленого цвета – 1 упаковка
- Бусины для декора мелкие или средние: светло-розовые – 3 шт, бежевые или белые – 3 шт, серебряные – 3 шт.
- Мелкие серебряные бусины – 15 шт.
- Степлер – 1 шт
- Готовые бумажные розы – всего 80 шт.
- Ножницы
- Клей «Горячий пистолет»
Изготовление:
- Сначала вам нужно изготовить каркас для елки: берем картон, скручиваем его конусом и склеиваем стороны. Излишки картона отрезаем снизу.
- Беремся за изготовления розы из гофрированой бумаги. Отрезаем квадрат размером примерно 10 на 10 см, складываем в четыре раза, а потом опять в четыре раза. Теперь с помощью степлера фиксируем серединку.
- Вырезаем ножницами круг. Получаем заготовку для розы. Делаем наш бутон более объемным: для этого скручиваем каждый «лепесток» в центр (чем дальше движемся от центра, тем слабее скручиваем). Если бутон слишком свободно держится, можно подклеить несколько «лепестков» в разных местах. Роза готова. Таким же образом делаем розу из салфетки.
- Приклеиваем розы к каркасу из картона.
- Мы обклеили конус бумажными розами и получили почти готовую новогоднюю елку. Украсим ее бусинами. Прикрепляем бусины в серединки роз и между бутонов.
Елка изобилия
Вам понадобится:
- Сухие ветви винограда или ивы (длина 60 см) – 1 пучок
- Деревянные палочки для конуса твердые (длина = 40 см) – 10 шт
- Шпагат – 1 рулон (1,5–2 м)
- Клей «Горячий пистолет»
- Вязальная проволока (черная) – 50 см
- Гирлянда с белыми лампочками (1 м) – 1 шт.
Для декора:
- Звезды аниса (бадьян) –10 шт.
- Сухоцветы физалиса – 5 шт.
- Шишки – 8 шт.
- Палочки корицы – 8 шт.
- Желуди – 8 шт.
- Орехи грецкие – 5 шт.
- Белые крупные бусины – 20 шт.
Изготовление:
- Делаем каркас елки. Сплетем венок, который будет основой. Зафиксировать венок можно вязальной проволокой. В венок вставляем палки и фиксируем их сверху проволокой и шпагатом.
- Просовываем гибкие ветви друг через друга из палочками, сплетая таким образом каркас елки. Плетем вверх и закрепляем нашу конструкцию проволокой и клеем.
- Оформление елки. Обматываем елку шпагатом (возьмите примерно 80 см), приклеиваем все элементы декора к каркасу так, чтобы елка выглядела гармонично. Украшаем бусинами и бантиками из шпагата. Декорируем елку гирляндой.
Video: Как сделать декоративную елку своими руками: мастер-класс Ольги Волковой
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