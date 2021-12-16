Ко Дню святого Николая приготовьте печенье-«совушки» по рецепту Татьяны Литвиновой! Такая оригинальная и простая в приготовлении выпечка станет приятным удивлением для вас и настоящим сюрпризом для ваших детей. Как приготовить печенье на День святого Николая, читайте в материале.

Больше по теме: Пряники ко Дню святого Николая: рецепт пошаговый

Ингредиенты:

Растительно-сливочная смесь или масло – 150 г

Сахарная пудра – 150 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Мука — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Порошок имбиря – 2 ч. л.

Какао – 1 ч. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Шоколад и темный изюм – 100 г

Миндаль и тыквенные семечки (для украшения) – 35 шт.

Приготовление теста:

Смешать сухие ингредиенты (сахарную пудру, просеянную муку, разрыхлитель, ваниль, соль), добавить растительно-сливочную смесь или масло и яйцо. Замесить тесто. Разделить его на 2 части.

Приготовление белых «совушек»:

В одну часть добавить порошок имбиря и скатать в шар, замотать в пищевую пленку и убрать в холодильник на 20 минут. Раскатать охлажденное тесто в пласт 1–2 сантиметра, вырезать большие кружочки стаканом, а маленькие – горлышком бутылки или скатать шарики. Вставить глазки из шоколада или изюма и носики из миндаля или тыквенных семечек. Выпекать при температуре 180 градусов 10–15 минут.

Больше по теме: Запеченный трюфель из гречки: рецепт на День святого Николая

Приготовление шоколадных «совушек»:

Вторую часть разделить напополам. И в одну половину добавить какао. Накрыть пленкой обе части и убрать в холодильник на 20 минут. Раскатать светлое тесто прямоугольником, а из темного – сформировать полоску. Завернуть темное тесто в светлое, чтобы получился рулетик. Отрезать от теста кусочки толщиной 2 сантиметра. Разрезать не до конца 2 кусочка и слепить, прижимая половинки друг к другу. Пальцами формировать кисточки на ушах. Сделать глазки и клюв. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10–15 минут.

Video: Рецепт печенья ко Дню святого Николая Как приготовить вкусное печенье на День святого Николая? Рецепт печенья в форме сов от Татьяны Литвиновой - вкусного и ароматного печенья на День святого Николая

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ