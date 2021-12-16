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Пряники «николайчики»: рецепт пошагово
16.12.2021
Удивить гостей вкусным угощением и сделать оригинальные «николайчики» можно из тех продуктов, которые у вас есть под рукой! Смотрите, как приготовить пряники «николайчики» всего за полчаса. Пошаговый рецепт «николайчиков» уже в материале.
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Ингредиенты для теста:
Мука – 300 г
Мед – 3 ст. л.
Сливочное масло – 100 г
Сахар – 150 г
Яйца – 2 шт.
Разрыхлитель – 10 г
Какао – 25 г
Имбирь – 30 г
Ингредиенты для начинки:
Чернослив – 200 г
Грецкие орехи – 100 г
Ингредиенты для глазури:
Сок – 0,5 лимона
Сахарная пудра – 100 г
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Приготовление теста:
Смешайте сухие ингредиенты – муку, какао, разрыхлитель и пряности. Добавьте смесь из мягкого масла, сахара и меда.
Тщательно перемешайте, дайте остыть, затем добавьте яйца.
Вымесите тесто, раскатайте и сформируйте пряники. Положите начинку между двумя половинками и склейте их.
Выпекайте 15 минут при температуре 200 градусов. После выпекания помажьте пряники глазурью.
Приготовление начинки:
Перемолоть чернослив с грецкими орехами в блендере (или порубить ножом). Можно заменить любым джемом либо вареньем.
Приготовление глазури:
Для глазури размешайте лимонный сок с сахарной пудрой до состояния блинного теста. Нанести сверху на готовые, чуть остывшие пряники.
Video: Пряники «николайчики»: рецепт пошагово
Пряники-николайчики - это прекрасное угощение к празднику День святого Николая. Пошаговый рецепт пряников-николайчиков ищите в материале
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