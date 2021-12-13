Соус из калины: рецепт для мяса
13.12.2021
Как сделать домашние блюда еще вкуснее с помощью оригинального соуса из сезонной ягоды? Узнайте в нашем материале! Соус из калины на зиму станет настоящей находкой. Скорее читайте рецепт!
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Ингредиенты:
- Калина ягоды – 500 г
- Сахар – 250 г
- Лимонная кислота – 1 ч. л.
- Масло растительное – 50 мл
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Приготовление:
- Взять ягоды калины, сахар, соль, подсолнечное масло, лимонную кислоту или уксус.
- Ягоды калины бланшировать в воде в течение 2-3 минут.
- Слить воду и перетереть ягоды в пюре. Переложить пюре в кастрюлю, добавить сахар, соль и растительное масло.
- Проварить на среднем огне 10 минут. Добавить в массу лимонную кислоту или уксус, перемешать.
- Слить смесь в чистую сухую банку и стерилизовать в течение 10 минут.
- После закрыть крышкой и оставить на неделю в темном прохладном месте.
Video: Соус из калины: рецепт для мяса
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