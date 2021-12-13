Украсьте свою новогоднюю ель объемной 3D-звездой! Это украшение выглядит очень празднично и нарядно, а сделать его очень просто. Узнайте в нашем материале, как сделать звезду из бумаги. Мастер-класс дает мастер хенд-мейда Ольга Волкова.

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Вам понадобятся:

1 лист А4 цветной двусторонней бумаги

Ножницы

Клей ПВА или двухсторонний скотч

Изготовление:

Сделайте 2 диагональных сгиба на квадратах, затем сверните каждый квадрат по высоте. Далее нужно сделать изгибы на каждом квадрате, начиная с вершин. Поставьте воображаемую отметку посередине основания квадрата и сгибайте бумагу, начиная с вершины и двигаясь к отметке. Это нужно для того, чтобы сделать ровные надрезы и не отрезать лишнего. После того, как вы сделали сгибы от каждой вершины, внутри большого квадрата образовались ярко выраженные контуры звезды. Сделайте 4 надреза, начиная с середины основы квадрата и двигаясь к точке соединения двух соседних граней звезды. Повторите процесс на другом квадрате. Смажьте клеем краешек части грани звезды, затем накладывайте противоположный край сверху. Соедините две части звезды. Нанесите клей на те места, где они будут соприкасаться, и накладывайте вторую часть.

Как сделать звезду из бумаги, а также пошаговую инструкцию, как сделать декоративную елку своими руками, смотрите в сюжете!

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