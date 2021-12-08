В материале вы узнаете, как подать курицу в соусе из малины, которая поразит вкусом ваших гостей. Новый рецепт курицы под соусом удивит своим необычным кисло-сладким вкусом, оставив легкое винное послевкусие… Курица с малиновым соусом станет вашим фирменным блюдом!

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Ингредиенты для курицы в соусе из малины с гарниром:

курица – 1 шт.;

петрушка – 3 веточки;

рис длинный прожаренный, сваренный – 1 ст.;

шампиньоны – 100 г;

мята свежая – 2 веточки;

Сухие травы (по вкусу) розмарин – 1 ст. л.;

вода – 200 мл.;

белое сухое вино – 100 мл.;

соль, перец по вкусу.

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Для соуса:

свежая малина –200 г.;

сахар – 1 ст. л.;

молотая корица – 1/2 ч. л.;

молотый мускатный орех – 1/2 ч. л.;

цедра лимона – 1 ч. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

красное вино – 2 ст. л.;

сливочное масло – 50 г;

перец чили – 14 стручка;

молотый душистый перец, гвоздика, имбирь.

Для подачи курицы в соусе из малины на стол:

малина (целые ягодки) – 100 г;

перец чили – 3 стручка;

базилик – 5 веточек;

розмарин – 5 веточек.

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Приготовление курицы в соусе из малины:

Проваренный рис смешать с сухими травами и измельченной свежей зеленью, шампиньонами, добавить соль, перец. Курицу посолить, поперчить, нафаршировать рисом, влить внутрь воду и белое сухое вино. Поставить курицу в рукаве для запекания в духовку, разогретую до 180 градусов на час. Периодически подливать воду в курицу, чтобы рис сварился. Для соуса малину взбить в блендере, процедить через марлю или сыто. Добавить в малиновое пюре сахар, специи, цедру лимона и лимонный сок, измельченный перец чили. Готовить на медленном огне 10 мин., добавив растительное масло и красное вино. Достать курицу из духовки, равномерно смазать малиновым соусом и поставить в духовку еще на 20 минут. Подавать курицу в соусе из малины целиком с гарниром, украсив свежей малиной и кисло-сладким малиновым соусом.

Приятного аппетита!

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