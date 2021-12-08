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Антипростудный суп из тыквы: рецепт приготовления

08.12.2021

Антипростудный суп из тыквы станет вашим спасением в холодное время года. В нем много полезных веществ и витаминов, которые помогут укрепить иммунитет и защититься от простуды. Скорее читайте рецепт от эксперта «Все буде добре» Олега Ковальчука, как приготовить суп из тыквы, в нашем материале!

тыквенный суп рецепт

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Ингредиенты для антипростудного супа из тыквы:

  • Курица – 400 г
  • Тыква – 300 г
  • Айва – 1 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 100 г
  • Петрушка – пуч.
  • Имбирь (свежий) – 1 ч. л.
  • Тмин – ½ ч. л.
  • Карри – 1 ч. л.
  • Красный острый молотый перец – ½ ч. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Растительное масло для жарки

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Приготовление:

  1. Куриное филе порезать кусочками и варить на маленьком огне в течение 10 минут.
  2. Очистить и измельчить лук.
  3. Чеснок и свежий имбирь натереть на мелкой терке.
  4. Морковь очистить и натереть на терке.
  5. Тыкву и айву нарезать небольшими кубиками.
  6. На растительном масле обжарить лук, имбирь и чеснок.
  7. Добавить морковь, корень сельдерея и айву.  Жарить еще 5 минут.
  8. В кастрюлю с куриным бульоном добавить обжаренные овощи, айву.
  9. Суп довести до кипения, затем варить еще 10 минут.
  10. Добавить специи, лимонный сок, измельченную петрушку.
  11. Варить еще 10 минут.
  12. Подавать суп с зеленью петрушки и дольками лимона.

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