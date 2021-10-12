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Маринованные огурцы: рецепты на зиму

12.10.2021
Консервирование огурцов — это целое искусство. Рецептов приготовления очень много, и каждый из них превращает овощи в изысканное вкусное блюдо. Редакция сайта STB.UA собрала три самых вкусных рецепта маринованных огурцов на зиму. Читайте пошаговые инструкции в материале.
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Маринованные огурцы с виноградом

Ингредиенты:

  • Огурцы — 700 г
  • Виноград кислых сортов — 100 г
  • Листья винограда — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зуб.
  • Петрушка — 3 шт.
  • Корень хрена — 40 г
  • Листья хрена — 1 шт.
  • Соцветия укропа — 2 шт.
  • Перец чили — 0,25 стручка

Для маринада:

  • Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный горошек — 5 шт.
  • Перец душистый горошек — 5 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. В предварительно вымытую и стерилизованную банку положить листья винограда, хрена, соцветия укропа, зелень петрушки.
  2. Добавить измельченный корень хрена, перец чили и разрезанные зубчики чеснока.
  3. Плотно заложить огурцы в банку, заполняя просветы виноградными ягодами.
  4. Ошпарить дважды огурцы и вылить ту же жидкость в кастрюлю. Всыпать соль, сахар, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
  5. Перемешать и прокипятить. Залить ошпаренные огурцы маринадом.

маринованные огурцы

Маринованные огурцы с красной смородиной

Ингредиенты:

  • Огурцы — 700 г
  • Красная смородина — 100 г
  • Листья смородины — 3 шт.
  • Листья вишни — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Соцветия укропа — 1 шт.

Для маринада:

  • Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
  • Сок красной смородины — 200 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный горошек — 5 шт.
  • Перец душистый горошек — 5 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.

Способ приготовления:

  1. Заложить в банку листья смородины, вишни, соцветия укропа, разрезанный чеснок, огурцы и виноград. Дважды ошпарить.
  2. Влить в воду из-под ошпаренных огурцов сок красной смородины, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец горошком.
  3. Прокипятить и залить маринад в банку.

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Маринованные огурцы с томатной пастой и корицей

Ингредиенты:

  • Огурцы — 700 г
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Лук — 1 шт.
  • Соцветия укропа — 1 шт.
  • Листья хрена — 1 шт.

Для маринада:

  • Вода из-под ошпаренных огурцов — 700 мл
  • Томатная паста — 300 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Перец черный горошек — 5 шт.
  • Перец душистый горошек — 5 шт.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Корица — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. На дно банки положить разрезанный чеснок, листья хрена и соцветия укропа.
  2. Лук, нарезанный кольцами, заложить в банку вместе с огурцами и дважды ошпарить.
  3. В жидкости из-под ошпаренных огурцов разбавить томатную пасту, всыпать соль, сахар, корицу, положить лавровый лист, черный и душистый перец горошком. Прокипятить и залить в банку.
  4. Все три банки огурцов, накрытых крышками, стерилизовать 15 минут. Достать из кипятка и закатать.

соленые огурцы

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