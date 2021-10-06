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Рецепт кабачковой икры от Сергея Калинина

06.10.2021

Кабачковая икра кажется вам слишком обычной? Приготовьте это блюдо по рецепту Сергея Калинина. Такую кабачковую икру можно подавать вместо гарнира как к рыбе, так и к мясу. И она настолько хороша, что может стать частью меню любого ресторана! Рецепт кабачковой икры от Сергея Калинина найдете в материале.

кабачковая икра

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Ингредиенты:

  • Кабачки – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Зелень — пучок
  • Лавровый лист
  • Соль, перец – по вкусу

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Приготовление:

  1. Режем кабачки кубиками, затем нарезаем морковку и лук.
  2. Очищаем помидоры от кожицы, разрезаем их пополам и натираем на крупной терке.
  3. Режем мелко чеснок.
  4. Обжариваем на сковороде морковь, затем добавляем к ней лук, чеснок и жарим еще минуту. Выкладываем натертые помидоры, перемешиваем и тушим в течении 10 минут.
  5. Добавляем соль и перец, лавровый лист и сверху ровным слоем распределяем кабачки. Закрываем крышкой и оставляем тушиться на 10-15 минут.
  6. Добавляем зелень, перемешиваем и тушим еще 15 минут – до полной готовности кабачков.

Ваша кабачковая икра готова! Приятного аппетита!

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